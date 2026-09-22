Eskişehir'de tüfek kazasında hayatını kaybeden genç için yargılama başladı

Dava süreci ve olayın özeti:

İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'ta 19 Mart günü meydana gelen olayda, evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan lise birinci sınıf öğrencisi M.F.Y. (15) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Eskişehir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan tutuklu sanık SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Sanığın savunması:

Sanık M.F.Y. savunmasında arkadaşını kasten vurmadığını belirterek olayı detaylandırdı. İfadesinde odada tüfeği gösterme amacıyla yatağın altından çıkardığını, masadaki mermileri doldurduğunu ve doldurduktan sonra boşalttığını söyledi. Sanık, kurma kolunu ve şarjörü kontrol ettiğini, namlunun cama doğru baktığını ve "karşımda kimse yoktu" iddiasında bulundu.

M.F.Y. ifadesinde olay anını şu sözlerle aktardı: "Tüfeği yaslamak amacıyla hamle yaptığım esnada birden patladı. Silah elimden düştü, donup kaldım. Bünyamin’in yaralandığını görünce korkup anneme haber vermek için aşağı indim. ... Bile ve isteyerek ateş etmedim, Bünyamin’i hedef almadım. Senelerdir en yakın arkadaşımdı, aramızda husumet yoktu. Yemin billah bilerek yapmadım."

Tanık beyanları:

Olay anında odada bulunan tanık çocukların ifadeleri duruşmada aktarıldı. Tanıklardan A.D., ilk ifadesini korku nedeniyle farklı verdiğini söyleyerek, olay sırasında mermilerin doldurulduğunu, kendisinin masanın altına girdiyini ve ateş sesini duyduğunu belirtti. A.D. daha sonra ilk ifadesindeki "silahı doğrulttu" beyanını kabul etmediğini ifade etti.

Diğer tanık B.T. ise M.F.Y.'nin mermileri boşalttığını, tüfeğin ucunun yukarı baktığını ve M.F.Y.'nin Bünyamin’e tüfek doğrulttuğunu görmediğini anlattı. B.T., doğrudan ateş anını görmediğini ancak silah sesi duyduğunu ve M.F.Y.'nin annesine "Bünyamin vuruldu, 112'yi arayın" diye bağırdığını aktardı.

Aile, avukat beyanları ve bilirkişi raporu:

Maktulün annesi Z.B. ve babası S.B., duruşmada sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Baba S.B. tanık beyanlarını kabul etmediğini ve çocuklarının ölümüne neden olan kişinin cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Müşteki avukatı, sanığın tüfeklerle ilgili deneyimi olduğunu, telefonunda silah videoları bulunduğunu ve tüfeğe birden fazla mermi basıldığını belirterek kasten öldürme suçunun unsurlarının oluştuğunu savundu ve tutukluluğun devamını talep etti.

Sanık avukatı Enes Aktaş ise olayın kazaen meydana geldiğini, dosyaya giren uzmanlık raporunda tüfeklerin düşme ve darbe testlerinde tetik çekilmeksizin kendiliğinden patlayabildiğinin tespit edildiğini söyledi. Avukat Aktaş, müvekkilinin olay sonrası 112'yi araması ve arkadaşına tampon yapmasının kastın bulunmadığını gösterdiğini ve Yargıtay içtihatlarına atıfla bilinçli taksir değerlendirilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının ardından ara kararını açıkladı; yeniden bilirkişi raporu alınması taleplerini reddetti ve sanık M.F.Y.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ekim'e erteledi.

Dosya kapsamındaki ifadeler, taraf iddiaları ve uzman raporuna dayalı değerlendirme süreci takip edilirken, mahkeme kararıyla tutukluluğun devam etmesi karara bağlandı ve yargılama bir sonraki duruşmada sürecek.

SOLDAKİ M.F.Y., SAĞDAKİ VEFAT EDEN BÜNYAMİN BOZKURT