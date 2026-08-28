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Eskişehir'de üç aracın karıştığı kaza bulvarda ulaşımı kısa süre aksattı

Odunpazarı Büyükdere Mahallesi Gençlik Bulvarı'nda üç aracın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi; trafik kaza sonrası kısa süre tek şeride indi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de üç aracın karıştığı kaza bulvarda ulaşımı kısa süre aksattı

Eskişehir'de üç araçlı kaza maddi hasarla atlatıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gençlik Bulvarı üzerinde bu sabah saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazası gerçekleşti.

kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgilere göre 26 UF 784 ve 26 EE 340 plakalı otomobiller ile 54 ZN 426 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu.

trafik ve müdahale:

Kaza nedeniyle Gençlik Bulvarı'ndaki trafik kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Olay yerinin fotoğraflanması ve araçların çekilmesinin ardından bulvardaki trafik normale döndü.

ESKİŞEHİR&#039;DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI.

ESKİŞEHİR'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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