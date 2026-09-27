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Eskişehir'de üniversite caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı

Eskişehir Tepebaşı'nda Üniversite Caddesi'nde motosikletin çarptığı yaya A.T. ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı, hayati tehlike sürüyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de üniversite caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı

Tepebaşı'nda gece saatlerinde trafik kazası

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde dün gece meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya ağır şekilde yaralandı. Olayda, sürücüsü U.K. olan 26 AOS 269 plakalı motosikletin çarpması sonucu A.T. savruldu.

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre kaza, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle A.T. ağır yaralanırken, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık müdahalesi ve hastane süreci:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu yetkililerce bildirildi.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma başlattı; olay yerinde ve çevrede inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra kaza raporunu hazırlayacak.

Yetkililer, özellikle yaya geçişlerinin yoğun olduğu güzergahlarda sürücülerin hız ve dikkat konusunda daha tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Kazaya ilişkin soruşturma ve değerlendirmeler devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN BİR YAYA, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI....

ESKİŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN BİR YAYA, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN YAYANIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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