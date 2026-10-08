Eskişehir'de uzaktan hasta değerlendirmede standartlaşma ve saha sorunları masaya yatırıldı

Eskişehir'de uzaktan hasta değerlendirme sistemi değerlendirildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi"in uygulama süreci, erişilebilirlik ve sürekliliğini artırma hedefiyle düzenlenen bir toplantıda değerlendirildi. Toplantı; sistemin il çapında standardizasyonu, sahada karşılaşılan aksaklıklar ve çözüm önerileri üzerine odaklandı.

Katılımcılar ve toplantının amacı:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığındaki programda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri ile Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) sorumlu hekimleri yer aldı. Katılımcılar, sistemin il genelinde etkin ve standart şekilde uygulanması gerektiği üzerinde mutabık kaldı.

Saha bulguları ve çözüm arayışları:

Toplantıda mevcut süreçlerin ayrıntılı değerlendirilmesi yapıldı; sahada karşılaşılan sorunlar tespit edildi ve ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca ilçe bazındaki uygulamalarda elde edilen deneyimler paylaşılmak suretiyle, hizmetlerin vatandaşlara daha etkin sunulması amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sonuç olarak, toplantı katılımcıları arasında ortak bir anlayış oluşturularak, uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve standartlaştırılması yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı. Bu süreçte ilçe düzeyindeki uygulamaların izlenmesi ve sahadan gelen geri bildirimlerin sistematik olarak değerlendirilmesi önem taşıyor.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN "UZAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME SİSTEMİ" DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.