Eskişehir'de valinin başkanlığında kent güvenliği masaya yatırıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik, asayiş ve kamu düzenine ilişkin konular değerlendirildi.

toplantıya katılanlar:

Valilik toplantı salonunda düzenlenen birleşime, il valisinin yanı sıra ilgili kurum yöneticileri ve kolluk kuvvetleri temsilcileri katıldı.

gündem maddeleri:

Toplantıda, kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen diğer konular ele alındı.

Program kapsamında ilgili kurum yöneticileri, kendi sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar, sahada alınan tedbirler ve yürütülen projelere ilişkin detaylı sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ BAŞKANLIĞINDA KENT GENELİNDEKİ GÜVENLİK, ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN KONULARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.