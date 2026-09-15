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Eskişehir'de veriyi stratejiye çeviren yapay zeka eğitimi tamamlandı

ESO'nun düzenlediği eğitimde işletmeler, yapay zeka destekli veri analitiği, akıllı tahminleme ve otomatik raporlama uygulamalı olarak öğrenildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de veriyi stratejiye çeviren yapay zeka eğitimi tamamlandı

Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Yapay Zeka ile Veri Analizi Eğitimi, sanayinin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sunmak amacıyla başarıyla tamamlandı. ESO 50. Yıl Salonu’nda gerçekleştirilen programda eğitmen Birden Tuluğ Siyahi sunumlarıyla katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağlandı.

Eğitim içeriği ve yöntemler:

Eğitim süresince katılımcılara, yapay zeka destekli veri analitiği, akıllı tahminleme, otomatik raporlama ve karar destek mekanizmaları aktarıldı. Anlatılan yöntemler, teorik çerçeveyle sınırlı kalmayıp gerçek veri setleri üzerinden uygulamalı olarak ele alındı; böylece geleneksel yöntemlerin sınırlılıkları görülüp modern yaklaşımların işletme süreçlerine nasıl entegre edilebileceği gösterildi.

Katılımcılara sağlanan kazanımlar:

Program, özellikle üretim, planlama ve Ar-Ge liderlerine yönelik olarak tasarlandı; eğitim sayesinde işletmelerin üretim ve satış verilerini daha verimli değerlendirmesi ve verileri stratejik değere dönüştürmesi hedeflendi. Katılımcılar, raporlama süreçlerini otomatikleştirme, tahmin doğruluğunu artırma ve veri odaklı karar mekanizmalarını kurum içinde güçlendirme yollarını uygulamalı biçimde deneyimledi.

ESO’nun düzenlediği bu tür etkinlikler, sanayi kuruluşlarının dijital yetkinliklerini artırarak rekabet güçlerini yükseltmeyi amaçlıyor ve uygulamalı eğitim modellerinin sektöre adaptasyon sürecinde belirleyici rol oynadığı vurgulanıyor.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) TARAFINDAN, SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA REHBERLİK EDEN...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) TARAFINDAN, SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA REHBERLİK EDEN 'YAPAY ZEKA İLE VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ' BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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