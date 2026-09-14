Eskişehir'de yeni eğitim yılı: köklerinden güç alan nesiller yetişiyor

Vali Erdinç Yılmaz'ın açılış konuşması:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılış töreninde şehrin eğitim camiasına hitap etti. Törende, Okul yılı başlangıcına ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, Eskişehir'de 147.292 öğrenci, 12.354 öğretmen, 996 idareci ve 516 okul ile eğitimin başladığını bildirdi.

Vali Yılmaz konuşmasında tarih ve kimlik vurgusu yaptı; Eskişehir'in köklü geçmişine atıf yaparak, "Bizlere düşen görev; ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası, geleceğimizi daha güçlü inşa etmek için bir ilham kaynağı olarak görmektir. Çünkü tarihini bilen milletler, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Köklerinden güç alan milletler, karşılarına çıkan hiçbir fırtınadan korkmaz" ifadelerini kullandı.

Tören programı ve okul etkinlikleri:

Açılış, Osmangazi İlkokulu'nun çatısı altında gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarının ardından Osman Gazi teması etrafında gerçekleşen programda, Osmangazi İlkokulu 4-E sınıfı tarafından "İlköğretim Haftası" şiiri okundu, Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu ve Osmangazi İlkokulu 2-A sınıfı müzikli gösteri gerçekleştirdi.

Programın duygusal anlarından biri, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıfa yeni başlayan kardeşlerini karşılarken verdikleri "hoş geldiniz" çiçeği töreniydi. Bu anlar, törende hem öğrenci hem de veli katılımının öne çıktığı görüntüler oluşturdu.

Sınıf ziyaretleri ve öncelikler:

Açılışın ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek birinci sınıfa başlayan öğrencilere hediyeler verdi ve yeni öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu. Yılmaz, çocuklara yönelik temennilerini "Allah geleceklerini aydın, başarılarını daim etsin" sözleriyle ifade etti.

Vali konuşmasında eğitimde devam eden çabalara değinerek, Eskişehir'in eğitim alanında öncü şehirlerden biri olduğunu belirtti ve başarıların artırılması için çalışılacağını vurguladı. Ayrıca, okul güvenliği ve servis denetimlerinin sürekli gündemde tutulacağına dikkat çekti: "Okulumuzun güvenliği her zaman gündemimizde olacak, servislerin denetimi her zaman gündemimizde olacak, okullarımızdan bir an olsun ilgimizi kesmeyeceğiz."

Konuşmasında Eskişehir'in tarihsel misyonuna geniş yer veren Vali Yılmaz, Osman Gazi'nin bıraktığı mirasa atıfla şehir için "kökleri tarihin derinliklerine uzanan ulu bir çınar" benzetmesini kullandı. Bu söylem, törendeki tematik anlatının ve milli-manevi vurgunun özünü oluşturdu.

Vali Yılmaz, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Eskişehir, ülke ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı. Tören, öğrenci etkinlikleri ve sınıf ziyaretleriyle tamamlandı.

OSMANGAZİ İLKOKULU 4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ, 1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE 'HOŞ GELDİNİZ' ÇİÇEĞİ VERDİ.