Dolar 48,6196 +0,13%
Euro 56,1468 -0,31%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.747,98 -2,09%
EUR/USD 1,1545 -0,48%
Brent Petrol 108,25 +3,48%
--°

Eskişehir'de yerdeki Türk bayrağını alan kurye valilikte kabul edildi

Eskişehir'de motosikletli kurye Gülten Yeşil, yol kenarında bulduğu Türk bayrağını yerden alıp korudu; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz makamında teşekkür etti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de yerdeki Türk bayrağını alan kurye valilikte kabul edildi

Eskişehir'de kurye örnek davranışıyla valilikte ağırlandı

Eskişehir'de motosikletli kurye Gülten Yeşil, sipariş teslimatı sırasında Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki yol kenarında bulduğu Türk bayrağını durup yerden aldı ve kurye çantasına koyarak muhafaza etti. Kask kamerasına yansıyan görüntüler İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından paylaşılınca sosyal medyada geniş ilgi gördü.

olay anı:

Görüntülerde Yeşil'in motosikletini durdurup bayrağı alması ve ardından bayrağı taşımaya devam etmesi yer alıyor. Sosyal medyadan gelen tebrik ve takdir mesajlarının ardından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Yeşil'i valiliğe davet ederek kendisiyle görüşme gerçekleştirdi.

valiyle görüşme:

Ziyarette Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Gülten Yeşil'e örnek davranışı için teşekkür ederek bayrak sevgisinin milletin ortak değeri olduğuna vurgu yaptı. Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada bu hassasiyetin tüm ülkeyi gururlandırdığını belirtti ve Yeşil'e Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

kurye ne söyledi:

Olay anını anlatan Gülten Yeşil, bayrağı yerde bırakamayacağını söyleyerek, davranışını şu sözlerle özetledi: paket teslimatı sırasında bayrağı yerde gördüm, gönlüm el vermedi ve bayrağı alıp motorun kasasına koydum; vardiyam bitince evime gidip astım. Yeşil, görüşmede valinin teşekkürünü aldığını ve davranışının öneminin vurgulandığını ifade etti.

Valilikteki kabul ve teşekkür, görüntülerin kamuoyunda yarattığı olumlu etkiyi pekiştirdi. Hem kamuoyu tepkisi hem de valinin takdiri, gündelik hayatta görülen bu tür duyarlı davranışların dikkat çekmesine neden oldu.

ESKİŞEHİR&#039;DE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN YERDE GÖRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI KALDIRIP MUHAFAZA EDEN...

ESKİŞEHİR'DE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN YERDE GÖRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI KALDIRIP MUHAFAZA EDEN KADIN KURYE GÜLTEN YEŞİL, SERGİLEDİĞİ DUYARLI DAVRANIŞIN ARDINDAN ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ TARAFINDAN MAKAMINDA AĞIRLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutu...
images

Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti iş...
images

Aydın merkezli yasa dışı bahis ağına operasyon: hesaplarda 11 milyar 38 milyon 5...
images

Kuzeykent mahallesinde sanayi kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Bursa'da tırla çarpışan iki genç için son veda

Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı

Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti işaret etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu