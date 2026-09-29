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Eskişehir'de yeşil ışık sonrası ters yöne giren sürücüyü kahkaha eşliğinde çağırdı

Eskişehir Odunpazarı'nda yeşil ışıkta manevra yapan iki motosikletliden biri yolu şaşırıp ters yöne sapınca, arkadaşı kahkahalarla doğru yola çağırdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de yeşil ışık sonrası ters yöne giren sürücüyü kahkaha eşliğinde çağırdı

olayın geçtiği nokta:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Akçoğlan Mahallesi sınırlarında bulunan Yunus Emre Caddesi üzerinden Cumhuriyet Bulvarı'na doğru seyir halinde olan iki motosikletli, yeşil ışık yanmasının ardından manevra yaptı. Sürücülerden biri dönüş sırasında yolu karıştırdı ve ters yöne girdi.

kask kamerasına yansıyan anlar:

Arkadaki sürücünün kask kamerası, yanlış yöne giren arkadaşının ilerleyişini saniye saniye kaydetti. Kayıtta, ters yönde ilerlediğini fark eden diğer sürücünün durumu kahkahalarla karşılayıp arkadaşını sakin bir şekilde doğru yola çağırdığı görülüyor.

görüntülerin etkisi:

Kaydedilen anlar izleyenleri gülümsetti; kısa süreli yol şaşkınlığının, arkadaşlar arasındaki espri ve yönlendirmeyle aşılması dikkat çekti. Olay, günlük trafik içindeki sıradan bir karışıklığın mizahi yönden yakalanmış örneği olarak öne çıktı.

ESKİŞEHİR’DE YEŞİL IŞIK SONRASI MANEVRA YAPARKEN YOLU ŞAŞIRIP TERS YÖNE GİREN MOTOSİKLETLİNİN O...

ESKİŞEHİR’DE YEŞİL IŞIK SONRASI MANEVRA YAPARKEN YOLU ŞAŞIRIP TERS YÖNE GİREN MOTOSİKLETLİNİN O ANLARI, ARKASINDAKİ ARKADAŞININ KASK KAMERASINA KAHKAHALARLA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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