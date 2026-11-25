Anadolu Üniversitesi'nden Nasreddin Hoca yılına özel nükte eseri

Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılını 'Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı' ilan ettikten sonra kültürel yayıncılık programının yeni adımını duyurdu. Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan Nükte - Nasreddin Hoca adlı eser, Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar ve Hazal Aslan tarafından kaleme alındı ve Hoca'nın tarihî kişiliği ile fıkra anlatı geleneğini bir araya getiriyor.

Nasreddin Hoca'nın tarihî kişiliği ve fıkra geleneği:

Nükte - Nasreddin Hoca, kitap boyunca Hoca'nın Sivrihisar'dan Akşehir'e uzanan yaşamına dair tarihî bilgileri, halk hafızasında biçimlenen kişiliğini ve fıkra anlatı geleneğinin kültürel işlevlerini ele alıyor. Eserde yer alan anlatılar arasında Ya Tutarsa, Kazan Doğurmuş, İpe Un Sermek, Yorgan Gitti Kavga Bitti ve Parayı Veren Düdüğü Çalar gibi Türkçenin gündelik söyleyişine yerleşmiş örnekler bulunuyor. Bu fıkralar aracılığıyla Hoca'nın hazırcevaplığı, ince mizahı, toplumsal eleştiri anlayışı ve insan ilişkilerine dair gözlemleri okuyucuya aktarılıyor.

Üniversitenin kültürel mirası yaşatma hedefi:

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel eserin duyurusuyla ilgili olarak çalışmanın Eskişehir'in kültürel değerlerini tanıtma ve yaşatma açısından önemine vurgu yaptı. Rektör Adıgüzel şu ifadeleri kullandı: Nasreddin Hoca, yalnızca Eskişehir’in ve Anadolu’nun değil, bütün Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biridir. Yüzyıllardır anlatılan fıkralarıyla insanları güldürürken düşündüren, toplumsal hayatın çelişkilerini bilgelikle yorumlayan güçlü bir düşünce geleneğini temsil etmektedir. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre’nin insanlığa seslenen düşünce mirasını çeşitli çalışmalarla ele aldık. Bu yıl da Nasreddin Hoca’yı tarihî kişiliği, düşünce dünyası ve kültürel mirasıyla daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz. Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan Nükte - Nasreddin Hoca adlı eserin bu çabalarımıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Eserin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlerimize ve yayın ekibimize teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Anadolu Üniversitesi Yayınları'nın kültür yayıncılığındaki yaklaşımını anlattı: Anadolu Üniversitesi Yayınları olarak bilimsel ve akademik yayıncılığın yanında kültürel mirasımızın korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik eserlere de önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre’nin şiirlerini ve düşünce dünyasını farklı yönleriyle ele alan eserler hazırlamıştık. Bu yıl ise Nasreddin Hoca’nın tarihî kişiliğini ve fıkra anlatı geleneğini okurlarımıza sunmaya hazırlanıyoruz. Nükte - Nasreddin Hoca, kuşaklar boyunca aktarılan anlatıları bir araya getirirken bu geleneğin kültürel ve düşünce arka planını da ortaya koyuyor. Eskişehir’in sahip olduğu bu önemli mirası yayınlarımız aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve kalıcı eserlerle yaşatmayı sürdüreceğiz.

Yayımlanacak eser, hem akademik çevrelerin hem de genel okurun erişebileceği bir kaynak olmayı hedefliyor; Nasreddin Hoca'nın mizahı ile düşünce boyutunu birleştirerek kültürel mirası günümüze taşımayı amaçlıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN 2026-2027 AKADEMİK YILINI NASREDDİN HOCA EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLAN ETMESİNİN ARDINDAN, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN NÜKTE-NASREDDİN HOCA ADLI ESER OKURLARLA BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR. PROF. DR. ZÜLFÜKAR BAYRAKTAR VE HAZAL ASLAN'IN KALEME ALDIĞI KİTAP, NASREDDİN HOCA'NIN TARİHÎ KİŞİLİĞİNİ, DÜŞÜNCE DÜNYASINI VE YÜZYILLARDIR YAŞATILAN FIKRA ANLATI GELENEĞİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR.