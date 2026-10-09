Eskişehir'in dört mevsimi lenslerle yaşam buldu

Eskişehir’in mevsimleri fotoğrafla belgelenip ödüllendirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen ’Dört Mevsim Yaşayan Şehir’ Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışma, şehrin doğal güzelliklerini, tarihini, kültürel mirasını ve günlük yaşamını objektife taşıyan çalışmaları bir araya getirdi.

Toplam 216 katılımcının gönderdiği 723 fotoğraf jürinin değerlendirmesine alındı. Katılımcılar, Porsuk Çayı kıyısındaki sokaklardan Frig mirasına, lületaşından sisli sabahlara kadar şehrin farklı yüzlerini; mevsimlerin değişimiyle birlikte anlatan kareler sundu.

Kazananlar ve ödüller:

Yapılan değerlendirme sonunda yarışmanın birincisi, Esra Erşahin oldu. Erşahin, “Eskişehir / Ulus Anıtı” adlı çalışmasıyla birincilik ödülünü kazandı. İkincilik ödülünü Bedrettin Yılmaz aldı; eseri “Eskişehir’de Yaz” olarak kayıtlara geçti. Üçüncülük ödülünün sahibi ise Bahadır Yazar oldu; Yazar’ın eseri “TCDD Tren Garı / Sis” adıyla ödül aldı.

Dereceye girenlere verilen para ödülleri şu şekilde belirlendi: birincilik için 25.000 TL, ikincilik için 15.000 TL ve üçüncülük için 10.000 TL. Yarışmada toplam 50.000 TL para ödülü dağıtılacak.

Sergi seçkisi ve amaç:

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra jürinin değerlendirmesi sonucu 26 fotoğraf da sergilenmeye değer bulundu. Eskişehir Kent Konseyi tarafından düzenlenecek sergide ödül alan ve seçkide yer alan eserler sanatseverlerle buluşacak; böylece kentin dört mevsim boyunca taşıdığı estetik ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Sergide yer almaya hak kazanan isimler arasında şu fotoğrafçılar bulunuyor: Abdullah Cüneyt Gümüşhaneli, Alper Elitok, Ayhan Maraşlı, Ayhan Maraşlı, Berrin Erdilek, Cansu Oğurlu, Ebubekir Bürçün, Erol Özdemir, Esra Erşahin, Gül Çavumırza, Hadi Mousavi, Hakkı Yeşillik, Hasan İçel, Kenan Talas, Osman Furkan Özkan, Özge Aslankara, Özge Özer, Eranezlioğlu, Ramazan Belen, Salih Kuş, Salih Kuş, Sebahattin Özveren, Serkan Özkan, Şevki Karaca, Sümeyye Özben, Volkan Karagülleoğlu ve Yusuf Eminoğlu.

Seçilen fotoğraflar, Eskişehir’in sokak yaşamından insan hikâyelerine, tarihî dokusundan doğal manzaralarına kadar kent kimliğini farklı açılardan yansıtan karelerden oluşuyor.

Seçici kurul ve değerlendirme süreci:

Yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf ve akademi dünyasından isimler yer aldı. Kurul şu üyelerden oluştu: EFSAD Başkanı Ayşe Güzin Özlü, Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Doç. Dr. Feyyaz Bodur (Anadolu Üniversitesi), Mehmet Baysan (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ümit Özcan (Eskişehir Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu Başkanı).

Seçici kurul, teknik kalitenin yanı sıra fotoğrafların kentin dört mevsimine dair sunduğu anlatıyı, kompozisyonu ve özgün bakışı da değerlendirerek ödül ve sergi seçkisini oluşturdu.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ, yarışmaya katılanlara teşekkür ederek dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserleri tebrik etti. Ülüğ, organizasyonun kent tanıtımına ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamasını dilediğini belirtti.

Yarışma ve sergi, Eskişehir’in “dört mevsim yaşayan şehir” kimliğini fotoğraf diliyle yeniden görünür kılarken, kent belleğinin zenginleştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Sergi tarihleri ve mekanına ilişkin bilgiler Eskişehir Kent Konseyi tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

ESKİŞEHİR’İN DÖRT MEVSİM BOYUNCA DEĞİŞEN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI, SOKAK YAŞAMINI VE İNSAN HİKÂYELERİNİ FOTOĞRAF SANATIYLA BULUŞTURAN 'DÖRT MEVSİM YAŞAYAN ŞEHİR' ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI. 216 KATILIMCININ 723 FOTOĞRAFLA BAŞVURDUĞU YARIŞMADA DERECEYE GİREN ESERLER BELLİ OLURKEN, 26 FOTOĞRAF DA SERGİLENMEYE DEĞER BULUNDU.