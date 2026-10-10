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Eskişehir'in Hamam Yolu'nda bahar hareketliliği

Eskişehir'in Odunpazarı'nda güneşin gelmesiyle Hamam Yolu Caddesi'ne akın eden vatandaşlar, banklarda oturup sohbet ederek sıcak havanın keyfini çıkardı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'in Hamam Yolu'nda bahar hareketliliği

cadde canlandı:

Eskişehir'de birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgasının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Hamam Yolu Caddesi yeniden yoğunluğa ev sahipliği yaptı. Odunpazarı'nda bulunan cadde, kent sakinlerinin dışarı çıkıp yürüyüş yaptığı, ağaç gölgelerindeki banklarda oturup sohbet ettikleri bir yaşam alanına dönüştü.

vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı:

Günlerdir süren soğukların ardından havaların ısınmasını fırsat bilenler, cadde boyunca yürüyerek hem temiz hava aldı hem de komşularıyla buluştu. Banklarda oturan vatandaşlar, güneş ışığı altında sohbet ederek dinlendi; çocukların ve yaşlıların da cadde hareketliliğine karıştığı görüldü.

Hamam Yolu üzerindeki ağaçların sağladığı gölge, dinlenme ve sosyalleşme için tercih edilirken, bölgedeki hareketlilik esnafın yüzünü de güldürdü. Kısa süreli bahar havası, kenti günlük yaşamın akışına döndürdü ve caddeyi yeniden buluşma noktası haline getirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE SOĞUK HAVALARIN ARDINDAN HAVALARIN ISINMASINI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR, ÇARŞIDA...

ESKİŞEHİR'DE SOĞUK HAVALARIN ARDINDAN HAVALARIN ISINMASINI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR, ÇARŞIDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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