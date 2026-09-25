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Eskişehirli genç sporcu Beren Su Ulus'tan Avrupa gümüşü

Eskişehirli milli badmintoncu Beren Su Ulus, Almanya'daki İşitme Engelliler Gençler Badminton Avrupa Oyunları'nda çift kızlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirli genç sporcu Beren Su Ulus'tan Avrupa gümüşü

Beren Su Ulus'tan Avrupa ikinciliği

Eskişehirli milli badmintoncu Beren Su Ulus, 18-23 Ağustos tarihlerinde Almanya'da düzenlenen İşitme Engelliler Gençler Badminton Avrupa Oyunları'nda çift kızlar kategorisinde mücadele ederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Ulus'un başarısı, Türkiye'nin genç kategorideki uluslararası varlığını güçlendirdi.

turnuvadaki sonuç ve önemi:

Milli takım bünyesinde yer alan Beren Su Ulus, çift kızlar kategorisindeki performansıyla kürsüye çıkmayı başardı. Elde edilen derece, Ulus'un Türkiye içindeki ve uluslararası arenadaki iddiasını pekiştirdi; aynı zamanda genç sporcular için motivasyon kaynağı oldu.

kamplar, takım arkadaşları ve il ziyareti:

Badminton Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonalarında dikkat çeken sporcular Selen Naz Ulus, Ahmet Said Mahmutoğlu ve Beren Su Ulus, aldıkları dereceler sonrası Badminton Milli Takımı'na davet edilerek hazırlık kamplarına katıldı. Şampiyona dönüşünde üç sporcu, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti; ziyaret sırasında elde edilen dereceler ile uluslararası müsabaka deneyimleri paylaşıldı ve sporcular ile antrenörleri tebrik edildi.

ALMANYA&#039;DA DÜZENLENEN İŞİTME ENGELLİLER GENÇLER BADMİNTON AVRUPA OYUNLARI&#039;NDA ÇİFT KIZLAR...

ALMANYA'DA DÜZENLENEN İŞİTME ENGELLİLER GENÇLER BADMİNTON AVRUPA OYUNLARI'NDA ÇİFT KIZLAR KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ MİLLİ SPORCU BEREN SU ULUS, AVRUPA İKİNCİSİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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