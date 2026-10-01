Dolar 49,0299 +0,03%
Euro 55,4490 -0,17%
Bist 12.340,80 +3,29%
Altın Gram 6.633,90 +0,52%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 100,07 +2,08%
--°

Eskişehirli genç sporcu Ravza Nur Kaçan kick boksta Türkiye birinciliğine ulaştı

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ravza Nur Kaçan, Eskişehir'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birinciliğini kazandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehirli genç sporcu Ravza Nur Kaçan kick boksta Türkiye birinciliğine ulaştı

Şampiyonanın sonuçları:

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ravza Nur Kaçan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Ringdeki üstün performansı, disiplinli hazırlık süreci ve azmiyle dikkat çeken Kaçan, okulunu ve kentini gururlandırdı.

Başarıya giden yol:

Kaçan'ın elde ettiği derece, genç sporcunun antrenman disiplini ve teknik gelişiminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Müsabakalar sırasında gösterdiği soğukkanlılık ve mücadeleci duruş, jüri tarafından yüksek puanlandırıldı ve rakipleri karşısında fark yaratmasına olanak sağladı.

Okulun ve yetkililerin tepkisi:

Şampiyon öğrenci madalyasını Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay'a hediye etti. Müdür Turinay, "Şampiyon olup okulumuza Kick Boks alanında Türkiye birinciliği kazandıran öğrencimiz Ravza Nur Kaçan ve antrenörlerini göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Genç yaşta elde ettiği bu anlamlı dereceyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyalini veren öğrencimize, spor hayatında ve eğitim yolculuğunda başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Bu başarı, hem okulun spor çalışmalarının somut bir göstergesi hem de Ravza Nur Kaçan için yeni hedeflerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Okul çevresinde ve Eskişehir'de elde edilen sevinç, genç sporcunun gelecekteki performansına dair beklentileri artırdı.

ESKİŞEHİR ORGENERAL HALİL SÖZER ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ RAVZA NUR KAÇAN, KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI...

ESKİŞEHİR ORGENERAL HALİL SÖZER ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ RAVZA NUR KAÇAN, KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARINDA TÜM RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kafkas üniversitesi'nde HAP sınavı: ekipler 10 yaralının tedavi ve sevk sürecini...
images

Akademide dayanıklılık arayışı: Bitlis Eren Üniversitesi'nde uluslararası sosyal...
images

Eğitimde belediye desteği: Mersin kurs merkezlerinde 8 bin öğrenci ders başı yap...
images

NÖHÜ'den mikro-tüp yakıt pili çalışmasıyla TÜBA-TEKNOFEST birinciliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan meclis programının ardından TBMM'den ayrıldı

Bilimle keşfe açılan kapı: Bilim Sincan öğrencileri ağırlıyor

Ankara'da inşaat firmasına yönelik silahlı saldırıda altı zanlı tutuklandı

genç nörobilimci ahmet kağan islam iki birincilik ve bir ikincilikle öne çıktı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı