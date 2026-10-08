Eskişehirli öğrenci Emine Sümeyye Yeşilay Şampiyonlar Kampı'na seçildi

İsparta'da düzenlenen Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başarı gösteren Eskişehir Yurt Müdürlüğü öğrencisi Emine Sümeyye Yeşilay, Mersin'de yapılacak organizasyon için kadroya davet edildi.

yarışmadaki başarı ve kamp hakkı:

Yarışmada elde ettiği dereceyle dikkat çeken Yeşilay, Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı'nda düzenlenecek KGYM Şampiyonlar Kampı kafilesine dahil oldu. Bu katılım, öğrencinin ulusal düzeydeki performansının bir karşılığı olarak değerlendiriliyor.

Kamp, genç sporcuların bir araya gelerek deneyim paylaşımı ve gelişim imkânı bulduğu bir program niteliği taşıyor. Yeşilay'ın kadroya girmesi, Eskişehir Yurt Müdürlüğü bünyesindeki spor çalışmalarının da somut bir çıktısı olarak öne çıkıyor.

yetkililerden destek ve ziyaret:

Kamp öncesi yola çıkacak sporcu, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kalın, Yeşilay'ı ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti ve kamp sürecinde kendisine başarı dileklerini iletti.

Bu ziyaret, kurumların genç sporculara verdiği desteğin ve başarıların yerel düzeyde görünür kılınmasının örneklerinden biri oldu. Yeşilay, kamp için hazırlanırken il müdürlüğünün moral ve lojistik desteğini arkasında buldu.

ISPARTA'DA DÜZENLENEN YURTLİG BİLEK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA DERECE ELDE EDEN ESKİŞEHİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİSİ EMİNE SÜMEYYE YEŞİLAY, MERSİN'DE YAPILACAK ŞAMPİYONLAR KAMPI'NA KATILMAYA HAK KAZANDI.