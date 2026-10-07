Eskişehirli öğrenci takımı TEKNOFEST İHA yarışmasında ilk 10'a girip şampiyonluk için iddialı

Eskişehir'i Malatya'da temsil ettiler

Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda Eskişehir'i temsil etti. Yarışma, 8-13 Eylül 2026 tarihlerinde Malatya Tulga Havalimanı'nda yapıldı. Yurt genelinden çok sayıda okulun katıldığı organizasyonda ekip, kendi imkânlarıyla ürettikleri uçakla görevleri başarıyla tamamlayarak dikkat çekti.

yarışmadaki görevler ve sonuçlar:

Takımın uçakları, havada sekiz çizme ve yük atma görevlerini yerine getirdi. Elde edilen performans sayesinde ekip, Türkiye genelindeki takımlar arasında ilk 10'a girme başarısı gösterdi ve organizasyonda 19 takım arasına girme hakkı elde etti. Okul yönetimi ve danışman öğretmenlerin desteği ekip için belirleyici oldu; öğrenciler aldıkları deneyimle önümüzdeki yıl için şampiyonluk hedefi koydu.

hazırlık süreci ve öğrencilerin deneyimi:

Öğrenciler hazırlık sürecinin zorlu ancak öğretici olduğunu vurguladı. Takım üyelerinden Ahmet Kerim Akkaş, "Takımca ve hocalarımızın desteğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Çok emek verdik, gece gündüz çalıştık. Hafta sonu demedik, geldik. Yani çok çalışarak emeğimizin karşılığını aldık. Hazırlık süreci 6-7 ay sürdü. Uçağın yapımında depron, karbon fiber ile kumaş gibi sağlam ve hafif malzemeler kullandık. Test uçuşlarına gittik. Kırıma uğradık ama vazgeçmedik, daha çok çalıştık. Kırım yaşamamız bizim için eksi değil, artı oldu. Daha çok çalıştık, üstesinden geldik, uçağımızı tamir ettik, emeğimizin karşılığını aldık. Gelecek seneki hedefimiz inşallah şampiyonluk, iddialıyız" dedi.

Takımdan Yusuf Sağdıç ise hazırlık dönemine ilişkin, "Bu süreçlere hazırlık sınıfındayken başladık ve bence güzel bir ilerleme katettik. Malatya’da bence güzel bir performans sergiledik. Biz ilk 10’a girmeyi başardık. Sürece 9 arkadaşımla beraber başladık. Öğretmenlerimiz de bize büyük destek oldu. İki tane görevimiz vardı; birincisi sekiz çizmek, ikincisi yük atmak. Görevlerimizde başarılı sonuçlar elde edebildik. Tabii ki de çok fazla heyecanlıydık çünkü ilk defa katılıyorduk. Oraya gittiğimizde ne yapacağımızı bilmiyorduk, hepsini tecrübe ederek öğrendik. Bir süre sonra insan alışıyor, alışınca çok daha iyi sonuçlar verdik" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, karşılaştıkları arızalar ve kırım durumlarını ekip çalışmasıyla aşarak uçaklarını tamir etti; bu süreçleri öğrenme fırsatı olarak değerlendirdiler. Elde edilen tecrübeler, ekip içinde özgüveni artırırken gelecek yıllarda daha iddialı bir katılım için zemin hazırladı.

okulun vizyonu ve eğitim modeli:

Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi Müdürü Tahir Yıldız, okulun TEKNOFEST'e ilk kez katıldığına dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz gerçekten çok büyük gayret gösterdiler. Danışman öğretmenimiz ve öğrencilerimiz ile TEKNOFEST Liseler Arası Sabit Kanat Yarışması’nda Eskişehir’imizi orada en güzel şekilde temsil ettik. Türkiye’deki 19 takım arasına girmeye hak kazandı. Güzel bir yarışma, güzel bir serüven oldu bizler için" dedi. Yıldız, okulun eğitim anlayışını da şu sözlerle özetledi: "Biz, çocuklarımızın sadece gökyüzüne bakmasını değil, gökyüzüne imza atmasını istiyoruz. Bu noktada da çocuklarımızı en güzel şekilde geliştirmeye devam ediyoruz."

Müdür Yıldız ayrıca okulun program yapısına değinerek, "Okulumuz, fen lisesi müfredatı ile beraber teknoloji dersleri veren bir okuldur. Okulumuz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ender projelerinden biri olan Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi programı uygulayan bir okuldur. Okulumuzda fen lisesi müfredatı ile beraber aynı zamanda teknoloji dersleri alan öğrencilerimiz, 'Çift Kanatlı' dediğimiz; bir yanında bilimi ve teknolojiyi, diğer yanında millî ve manevi değerleri öğrenerek okulumuzdan mezun olmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Okul ve ekip, kazandıkları deneyimle gelecek yıl için şampiyonluk hedefini açıkça ortaya koydu. Elde edilen sonuçlar, hem öğrencilerin bireysel yetkinliklerinin hem de okulun teknoloji odaklı eğitim modelinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

ULUSLARARASI CEVAT ÜLGER FEN VE TEKNOLOJİ İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, TEKNOFEST KAPSAMINDA MALATYA'DA DÜZENLENEN LİSELER ARASI İHA YARIŞMASI'NDA ESKİŞEHİR'İ TEMSİL ETTİ. YARIŞMADA ÖNEMLİ BİR BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER, ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİRİNCİ OLMAYI HEDEFLİYOR.