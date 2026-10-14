Eskişehirli üreticilere sıvı gübre desteği için başvurular açıldı

Sıvı gübre desteği başvuruları başladı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak ve üreticilerin artan girdi maliyetlerini hafifletmek amacıyla il genelinde uygulanacak sıvı gübre desteği programını yürürlüğe koydu. Proje, Başkan Ayşe Ünlüce’nin yerel kalkınma ve üretici odaklı yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirildi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak üzere planlandı.

Başvuru takvimi ve koşullar:

Sıvı gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvurular 14-25 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru günü 25 Ekim 2026 olarak belirlendi. Destek programına müracaat edecek çiftçilerin, güncel Çiftçi Belgesi veya ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi ile başvuruda bulunmaları şartı aranıyor.

Başvuru yöntemleri ve işlem noktaları:

Üreticiler başvurularını internet üzerinden basvuru.eskisehir.bel.tr adresi aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Kayıt işlemini şahsen tamamlamak isteyen çiftçiler ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına veya il merkezindeki ve ilçelerde oluşturulan başvuru noktalarına başvurabilirler. Program, tarımsal hizmetler koordinasyonuyla yürütülecek ve başvuruların değerlendirilmesinde ilgili birimler yetkili olacak.

Belediye yetkilileri, desteğin amaçlarının üretimde verimliliği artırmak ve üreticilerin mali yükünü hafifletmek olduğunu vurguluyor; başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin belirtilen internet adresini ve Tarımsal Hizmetler Dairesi ile iletişime geçmelerinin önemine dikkat çekiliyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ DESTEK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.