anma programı detayları:

Eskişehirspor camiası, kulübün unutulmaz isimlerini vefat yıldönümlerinde kabirleri başında andı. Sinan Alağaç için düzenlenen anma, vefatının 41’inci yılında Esentepe Mezarlığı'nda gerçekleşti; törene yönetim kurulu üyeleri ile A takım ve altyapı futbolcuları katıldı.

Heyet daha sonra Asri Mezarlık’a geçerek, uzun yıllar Eskişehirspor formasını terleten eski milli futbolcu Burhan Tözer için dualar okudu; bu anma da oyuncunun vefatının 11’inci yıl dönümüne denk geldi.

anmanın kulüp hafızasındaki yeri:

Her iki törende de kulüp tarihine iz bırakan isimler için dualar edildi ve camianın bir araya gelmesi vurgulandı. Organizasyon, hem A takım hem de altyapı oyuncularının geçmişle bağ kurmasına imkân verdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, anma programları saygı ve birlik temasıyla gerçekleştirildi ve kulüp mensuplarının katılımı törenlerin anlamını pekiştirdi.

ESKİŞEHİRSPOR CAMİASI, KULÜBÜN UNUTULMAZ KALECİSİ SİNAN ALAĞAÇ'I VEFATININ 41'İNCİ, MİLLİ FUTBOLCU BURHAN TÖZER'İ İSE VEFATININ 11'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE KABİRLERİ BAŞINDA ANDI.