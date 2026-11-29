maçın özeti:

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 14. haftasında Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda konuk ettiği Denizli İdman Yurdu 1959 SK karşısında etkili bir performans sergileyerek maçtan 6-0 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın hücum hattı maçın kaderini erken dönemde belirledi.

gol yağmuru ve maç akışı:

Maçın ilk golü 8. dakikada Hasan Kaya ile geldi. İlerleyen dakikalarda Osman Arslantaş 28. ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak skoru hızlıca 3-0'a taşıdı. İlk yarı 4-0'lık üstünlükle sona ererken, Mert Başer 36. dakikada farkı dörde çıkardı. İkinci yarıda Kerem Baykuş 47. ve 79. dakikalarda attığı gollerle sonucu 6-0'a getirdi.

kadrolar ve hakemler:

Eskişehirspor sahaya Bora Göymen, Ertuğrul Kurtuluş (Emre Sarıkaya dk. 46), Arda Okumuş, Fırat Sarı (Beykan Şimşek dk. 69), Mert Başer (Emre Tangeldi dk. 62), Mehmet Bağlı, İsmail Kulet (Murat Şenel dk. 63), Kerem Baykuş, Sarper Çağlar (Ahmet Kara dk. 46), Hasa Kaya ve Osman Arslantaş on biriyle çıktı.

Denizli İdman Yurdu 1959 SK ise Umutcan Yenisoy, Kemal Bayrak, Yunus Emre Bilgin, Yunus Emre Duyan, Şevket Yıldız (Yavuz Tatar dk. 63), Mustafa Arda Mutlu, Oktay Ergün (Hakan Kapukıran dk. 46), İmran Kaçmaz (Tuğrul Çitişli dk. 35), Emre Işık, Tolga Yakut (Metin arda Yenice dk. 83) ve Alperen Kahraman (Mehmet Deveci dk. 35) on biriyle mücadele etti.

Maçı yöneten hakemler Sezer Yalçın, Ramazan Çiftçi ve Mete Topçu olurken, müsabaka Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda oynandı.

TFF 3. LİG'İN 14. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 SK'YI 6-0 YENDİ.