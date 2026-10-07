Eskişehirspor kupada 4-1 ile tur atladı

Eskişehirspor kupada farklı galibiyet aldı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda karşılaştığı 1922 Akşehirspor SK'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta hakem triosunu Hasan Kaçar, Uğur Çakmak, Vedat Güneş ve dördüncü hakem Yusuf Karamercimek oluşturdu.

Maçın dönüm anları:

Karşılaşma erken gollerle hareketlendi. Osman Arslantaş dakikada 6 ile Eskişehirspor'u öne geçirirken, takımın ikinci golü Atalay Yıldırım'dan 19. dakikada geldi. Konuk ekipten Uğur Ahmet Özder 37. dakikada skoru 2-1'e getirdi ancak Eskişehirspor ikinci yarıda etkisini artırdı. Oyuna sonradan giren Hasan Kaya 69. dakikada oyuna dahil olduktan sonra 71. ve 78. dakikalarda fileleri sarsarak maçın skorunu belirledi.

Kadrolar ve değişiklikler:

Eskişehirspor: Kaan Çinkaya, Abdulkadir Öksüz, Murat Şenel, Emre Sarıkaya, Sarper Çağlar, Tayfun Tatlı (Fırat Sarı dk. 60), Emre Tangeldi (Beytullah Arduç dk. 83), Atalay Yıldırım (Muhammet Adem İnce dk. 83), Mert Başer (Hasan Kaya dk. 69), İsmail Kulet, Osman Arslantaş (Mehmet Bağlı dk. 69).

1922 Akşehirspor SK: Furkan Şimşek, Can Demir (Osman Gümüş dk. 58), Yasin Akyol, Mustafa Eraslan, Osman Tokay, Furkan Koyuncu (Akın Arıcan dk. 64), Ali Karakaya, Ömer Faruk Halaç, Arif Asaf Gültekin (Mevlana Halis Erdoğdu dk. 82), Semih Berk Çakır (Ali Can Özer dk. 82), Uğur Ahmet Özder.

Goller: Osman Arslantaş (dk. 6), Atalay Yıldırım (dk. 19), Hasan Kaya (dk. 71, 78) (Eskişehirspor) — Uğur Ahmet Özder (dk. 37) (1922 Akşehirspor SK).

Sarı kartlar: Fırat Sarı (Eskişehirspor), Uğur Ahmet Özder (1922 Akşehirspor SK).

Eskişehirspor'un etkili başlangıcı ve ikinci yarıda oyuna müdahaleleri, ev sahibini kupada tura taşıdı. Maç boyunca yapılan değişiklikler ve oyuna sonradan giren isimlerin performansı sonucu belirleyici oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TURUNDA ESKİŞEHİRSPOR, 1922 AKŞEHİRSPOR SK'Yİ 4-1 MAĞLUP ETTİ.