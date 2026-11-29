maç öncesi koreografi ve pankartlar:

Eskişehirspor taraftarları, TFF 3. Lig'in 14. haftasında Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan Denizli İdman Yurdu 1959 SK karşılaşmasında dikkat çeken bir destek eylemi gerçekleştirdi. Siyah-kırmızılılar, karşılaşmayı 6-0 kazandıkları müsabaka öncesinde İstiklal Marşı sırasında açtıkları Filistin bayrakları ve destek pankartlarıyla platformda yer aldı.

Tribünlerdeki hareket, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik Gürcü polisinin müdahalesine tepki göstermek ve Filistin halkıyla dayanışma amacı taşıdı. Taraftar grubu hazırlıkları günlerce yürüttüklerini, pankart ve koreografinin planlı bir destek mesajı olduğunu belirtti.

liderin açıklamaları:

Altes Tribün Lideri Mücahit Uluçay, organizasyonun gerekçesini ve hazırlık sürecini şöyle anlattı: 'Bugün mazlumlara yapılan şeyler için Filistin adına güzel pankartlar hazırladık. Kardeşlerimiz gece gündüz çalıştılar. Biz de bir nebze de olsa sesimizi duyuralım istedik. Beşiktaş'ın Gürcistan'da yaşadığı olaylarla ve Gürcü polisinin yaptıklarıyla alakalı kimse buna iyi bakmıyor, sıcak bakmıyor. Yapılan yanlışlar ortada. Biz de bir nebze de olsa zalimin izzetinden gitmemesi, mazlumun yanında olmak için pankartımızı yaptık ve asacağız.'

Uluçay ayrıca şehitler anısına da pankartlar hazırlandığını ve tüm tribünler ile sivil toplum kuruluşlarına çağrı yönelttiklerini vurguladı: 'Zalimler için yaşasın cehennem. Allah bunların hepsini kahru perişan eylesin. Bu insanların yaşadıkları zulümlere hiç kimsenin göz kapamaması lazım. Aynı zamanda şehitlerimiz için de pankartlar yaptık. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ortada bir zalimlik var. Biz de bu zalimliğe karşı elimizden geldiğince tepkimizi gösteriyoruz. İnsanların görerek farkındalık kazanmasını istiyoruz. Bütün tribünlerin ve sivil toplum örgütlerinin bu tür duyarlılıkları göstermesi gerekiyor.'

Tribün hareketi, yerel lig maçının atmosferinde uluslararası bir olaya duyarlılık gösterilmesinin örneği olarak öne çıktı. Eskişehirspor taraftarlarının açtığı pankart ve bayraklar, saha dışı gündemlere tribünlerden müdahale edilebileceğinin somut bir işareti oldu ve takımın aldığı farklı galibiyetle birleştirilmiş duygusal bir destek gösterisine dönüştü.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜRCİSTAN'IN BATUM KENTİNDE OYNANAN BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA GÜRCÜ POLİSİNİN UYGULADIĞI ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERMEK VE FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLDUKLARINI BELİRTMEK AMACIYLA DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK KARŞILAŞMASINDA FİLİSTİN'E PANKARTLARLA DESTEK VERDİ.