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Eşlik eden ziyaret: Emine Erdoğan Şuşa programında Mehriban Aliyeva ile görüştü

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa programında Mehriban Aliyeva ile buluştu; Leyla Aliyeva da görüşmede yer aldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Merve Çelik

Eşlik eden ziyaret: Emine Erdoğan Şuşa programında Mehriban Aliyeva ile görüştü

Emine Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan programında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Şuşa'daki program kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ile bir araya geldi.

Şuşa programı çerçevesinde:

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa programı sırasında gerçekleşti. Toplantıda gündeme ilişkin resmi bir açıklama metni yer almamakla birlikte, buluşma iki ülke ilişkilerinin sıcak bir temasla sürdüğünü gösterdi. Mehriban Aliyeva, Emine Erdoğan'ı sarılarak karşıladı.

Aile ve protokol katılımı:

Karşılaşmada ayrıca İlham Aliyev ile Mehriban Aliyeva çiftinin kızı Leyla Aliyeva de hazır bulundu. Kısa süren görüşme, resmi programın sosyal ve protokol boyutunu öne çıkardı ve iki ülke ilişkilerinde aile düzeyinde devam eden yakınlığın işareti olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#039;a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ile bir araya geldi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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