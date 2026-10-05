Esmahanım köyü'nde yüzey suları için 800'lik üç boru yerleştirildi

Altyapı çalışması tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Projenin odağında, özellikle yağışlı dönemlerde yol ve çevresinde biriken yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesi yer aldı.

yerleştirilen boruların amacı:

Çalışmalar kapsamında sahada 3 adet 800'lü boru yerleştirildi. Bu boruların montajıyla yağmur sularının birikme noktalarından güvenli hatlara yönlendirilmesi ve suyun yol dokusuna zarar vermesinin önlenmesi hedeflendi.

çalışmanın beklenen etkileri:

Boru döşeme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki yüzey sularının yol ve çevresindeki olumsuzlukları azaltılması amaçlanıyor. Uygulamanın, ulaşım güvenliğini ve altyapı ömrünü uzatması; ayrıca bakım masraflarının düşürülmesi bekleniyor. İlgili müdürlük çalışmaların devamında benzer ihtiyaç gösteren diğer noktaları da takip edeceklerini bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, AKÇAKOCA’YA BAĞLI ESMAHANIM KÖYÜ’NDE YAĞMUR SULARININ KONTROLLÜ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMESİ VE YOL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI TAMAMLADI.