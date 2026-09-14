Esnaf dayanışması anıtta hayat buldu: Malatya'da Ahilik Haftası töreni

Tören detayları:

Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni, kent merkezinde gerçekleştirildi. Törene MESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Keskin, Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf odası başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Tören, Şevket Keskin tarafından anıta çelenk sunulması ile başladı; sunumun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, toplu fotoğraf çekiminin ardından tören alanından ayrıldı.

Ahilik mesajı:

Tören sonrası konuşan Şevket Keskin, Ahilik kültürünün toplumsal ve mesleki değerlerine vurgu yaptı. Keskin, "Ahilik, dürüstlüğe, kardeşliğe, alın terine ve helal kazanca verilen değerdir. Tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcı temsilciler, Ahilik haftasının esnaf dayanışmasını güçlendirme ve mesleki etik değerleri hatırlatma açısından önemine dikkat çekti. Tören, bölgedeki oda temsilcilerinin kısa görüş alışverişleriyle son buldu.

MALATYA’DA AHİLİK HAFTASI İÇİN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU