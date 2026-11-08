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Esnaf dayanışması gündemde: Tolgahan Demir’den Bilecik ziyareti

Federasyon Başkanı Tolgahan Demir, Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haşim Balcı’yı ziyaret edip sektörün sorunları ve dayanışmayı görüştü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnaf dayanışması gündemde: Tolgahan Demir’den Bilecik ziyareti

Ziyaretin odağı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Tolgahan Demir, Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haşim Balcı’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu sektörünün mevcut durumu ile meslek mensuplarının karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, sektörün ekonomik ve mesleki risklerini değerlendirdi; meslek içi dayanışmanın ve birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca sektörün geleceğine yönelik beklentiler, mesleki eğitim ve üyelerin sahadaki uygulamaları üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Demir'in değerlendirmesi:

Tolgahan Demir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Mesleğimizin bugünü ve yarınını değerlendirdiğimiz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin sektörümüz için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladık. Samimi sohbetleri, sıcak karşılamaları ve misafirperverliği dolayısıyla Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanım Haşim Balcı’ya teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, iki kurum arasında iletişimin ve ortak çalışma zemininin kuvvetlendirilmesi yönünde somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Ziyaret, oda ve federasyon temsilcilerinin mesleki dayanışmayı artırma taahhüdü ile sonlandırıldı.

TOLGAHAN DEMİR (SAĞDA), HAŞİM BALCI&#039;YI (SOLDA) MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

TOLGAHAN DEMİR (SAĞDA), HAŞİM BALCI'YI (SOLDA) MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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