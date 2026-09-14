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Esnafa özel mobil ve şube kredi imkânı: Şekerbank'tan Ahilik Haftası kampanyası

Şekerbank, Ahilik Haftası'na özel kampanyayla esnafa Şeker Mobil'den dört adımda hızlı kredi imkânı ve şubelerde 3 ay ödemesiz, 48 aya varan vade sunuyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Esnafa özel mobil ve şube kredi imkânı: Şekerbank'tan Ahilik Haftası kampanyası

Ahilik Haftası'na yönelik finansal destek

Şekerbank, Ahilik Haftası kapsamında esnaf müşterilerine yönelik gelenekselleştirdiği kampanyasını yine hayata geçiriyor. Kampanya; dijital kanallar üzerinden hızlı kredi erişimi ile şubelerde yüksek tutarlı finansman çözümlerini bir arada sunarak, esnafın nakit akışını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Mobilde hız: dört adımda kredi:

Esnaf müşteriler, Şeker Mobil'den dört adımda hızlı kredi kullanımıyla ihtiyaç duydukları belli bir tutara kadar finansmana erişebiliyor. Mobil başvuru sürecinin sadeleştirilmesi esnafın işlem yükünü azaltırken, onay süreçlerinin de hızlanmasını sağlıyor.

Şubede esneklik: uzun vade ve ödemesiz dönem:

Daha yüksek tutarlı ihtiyaçlar için esnaf, bankanın şubelerine başvurarak avantajlı koşullardan faydalanabiliyor. Şekerbank, başvurularda 3 ay ödemesiz dönem seçeneği ve 48 aya varan vade imkânı sunarak geri ödeme planlarında esneklik sağlıyor.

Banka perspektifi ve esnafa destek:

Şekerbank, Anadolu'daki esnaf ilişkilerini güçlendirmeyi misyonunun merkezine koyuyor; kampanya da bu yaklaşımın parçası olarak lanse ediliyor. Hem dijital hem de şube kanallarını kullanıma sunan yapı, günlük bankacılık işlemlerini kolaylaştıran ürünlerle bütünleşiyor.

Şekerbank Dijital Çözümler ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çamlar şunları söyledi:

"Ahilik geleneğinin simgesi olan esnaf dayanışması ve birlikte güçlenme anlayışı, esnafımızla kurduğumuz uzun soluklu ilişkinin de temelini oluşturuyor. Şekerbank olarak, esnafımızın işlerini sürdürebilmesi, nakit akışını etkin yönetebilmesi ve ihtiyaç duyduğu finansmana kolaylıkla erişebilmesi için çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Ahilik Haftası’na özel gelenekselleştirdiğimiz kampanyamızla da esnafımızın finansman ihtiyaçlarına avantajlı koşullarla yanıt verirken, günlük bankacılık işlemlerini kolaylaştıran ürün ve hizmetlerimizle yanlarında olmayı hedefliyoruz. Banka olarak esnafımızı finansman ihtiyaçlarına uygun çözümler ve kesintisiz bankacılık hizmetlerimizle desteklemeyi sürdüreceğiz."

Kampanya, bölgesel yaygınlık ve dijital erişim avantajını birleştirerek esnafın kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarına pratik çözümler sunmayı amaçlıyor.

ŞEKERBANK DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE İŞLETME BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA...

ŞEKERBANK DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE İŞLETME BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇAMLAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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