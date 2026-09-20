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Esnafı hedef alan iletişim dolandırıcılığına karşı Bilecik'te bilgilendirme

Toplum Destekli Polislik ekipleri Bilecik'te esnafı iletişim dolandırıcılığı, genel güvenlik ve sunulan hizmetler konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esnafı hedef alan iletişim dolandırıcılığına karşı Bilecik'te bilgilendirme

Bilecik'te esnaf bilgilendirme çalışması

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi. Çalışmada özellikle iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri üzerinde duruldu ve pratik önlemler paylaşıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, ziyaret ettikleri iş yerlerinde dolandırıcılık yöntemlerini, iletişim kanallarında dikkat edilmesi gerekenleri ve genel güvenlik tedbirlerini anlattı. Ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin işleyişi ve vatandaşların bu hizmetlerden nasıl yararlanabileceği hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara verilen uyarılar:

Polis ekipleri, işletme sahiplerine ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken noktaları yazılı olarak da iletti. Öne çıkan mesaj olarak "Farkında olun, tedbirinizi alın; güvenliğinize sahip çıkın" ifadesi vurgulandı. Ekipler, şüpheli durumlarda yetkililere bildirimde bulunulmasını ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasını tavsiye etti.

Gerçekleştirilen bu tür bilgilendirme çalışmalarının amaçları arasında dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, toplum güvenliğinin güçlendirilmesi ve esnafın bilinçlendirilmesi yer alıyor.

BİLECİK&#039;TE POLİS EKİPLERİNCE ESNAFA DOLANDIRICILIK UYARISI YAPILDI

BİLECİK'TE POLİS EKİPLERİNCE ESNAFA DOLANDIRICILIK UYARISI YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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