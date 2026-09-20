Esnafı hedef alan iletişim dolandırıcılığına karşı Bilecik'te bilgilendirme

Bilecik'te esnaf bilgilendirme çalışması

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi. Çalışmada özellikle iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri üzerinde duruldu ve pratik önlemler paylaşıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, ziyaret ettikleri iş yerlerinde dolandırıcılık yöntemlerini, iletişim kanallarında dikkat edilmesi gerekenleri ve genel güvenlik tedbirlerini anlattı. Ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin işleyişi ve vatandaşların bu hizmetlerden nasıl yararlanabileceği hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara verilen uyarılar:

Polis ekipleri, işletme sahiplerine ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken noktaları yazılı olarak da iletti. Öne çıkan mesaj olarak "Farkında olun, tedbirinizi alın; güvenliğinize sahip çıkın" ifadesi vurgulandı. Ekipler, şüpheli durumlarda yetkililere bildirimde bulunulmasını ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasını tavsiye etti.

Gerçekleştirilen bu tür bilgilendirme çalışmalarının amaçları arasında dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, toplum güvenliğinin güçlendirilmesi ve esnafın bilinçlendirilmesi yer alıyor.

BİLECİK'TE POLİS EKİPLERİNCE ESNAFA DOLANDIRICILIK UYARISI YAPILDI