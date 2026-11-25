Kahta'da esnafın durumu:

Adıyaman’ın Kahta Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, esnafın artan maliyetler ve düşen satışlar karşısında zorlandığını belirtti. Çatan, günlük giderleri karşılamakta güçlük çeken küçük işletmelerin geleceğe yönelik plan yapamadığını, dükkanını nasıl açık tutacağının hesabını verdiğini söyledi.

Ekonomik baskıların ana kalemleri:

Çatan, kira, enerji, vergi ve sigorta primleri gibi kalemlerin işletmeler üzerindeki yükünü ağırlaştırdığını vurguladı. Bu koşulların finansman erişimini de zorlaştırdığına dikkat çeken başkan, bankalardaki sicil bozuklukları nedeniyle krediye ulaşamayan esnafın nakit akışının daha da daraldığını ifade etti.

Talep edilen somut çözümler:

Kahta Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanı, yetkililerden üç temel adımın hayata geçirilmesini talep etti: kapsamlı sicil affı, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesi ve uygun faizli kredi desteklerinin artırılması. Bu önlemlerin esnafa nefes aldıracağını belirtti.

Çatan, çözümün ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz ayrıcalık istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını alabileceğimiz, dükkânımızı açık tutabileceğimiz ve geleceğe güvenle bakabileceğimiz bir ekonomik ortam istiyoruz. Artık sorunları ertelemenin değil, somut adımlar atmanın zamanı gelmiştir" dedi.

Yerel sorumluluk ve toplumsal önem:

Çatan, küçük esnafın hem ekonomik hem de toplumsal dayanışmanın temel taşlarından biri olduğunu belirterek, Kahta Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak esnafın sorunlarını gündemde tutmaya ve çözüm için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Oda, taleplerini yetkililere iletmeye ve üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceğini açıkladı.

Yetkililerden beklenen adımların hızlandırılması gerektiğini söyleyen Çatan, uygulanacak düzenlemelerin esnafın iş yapma koşullarını iyileştireceğini ve yerel ekonomide kalıcı bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.

BAŞKAN ÇATAN: “ESNAFIN AYAKTA KALMASI İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMALI”