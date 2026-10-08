Esnafın formasıyla destek: Kırşehir FK’ya çağrı

Esnaf desteği kentte görünür oldu:

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Kırşehir FK, elde ettiği başarılı sonuçlarla şehirde dikkat çekmeye devam ediyor. Kırşehir’de faaliyet gösteren Ejderoğlu döviz bürosu yöneticileri ve çalışanları, iş yerinde giydikleri formalı kıyafetlerle taraftarları ve vatandaşları takıma destek olmaya çağırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, 5. haftada deplasmanda Karaman FK karşısında aldığı 7-1 galibiyetle dikkatleri üzerine çekti. Takım 5 maç sonunda topladığı 12 puanla ligde 6. sırada bulunuyor; geride kalan maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edilirken, rakip fileler 19 kez havalandırıldı.

Formalar dikkati çekti:

İşletme yöneticisi Başak Zaman, esnaf olarak takımın yanında olmak istediklerini belirterek Kırşehirlileri desteğe çağırdı. Zaman, forma satışlarının başladığını ve amaçlarının kent genelinde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Bu adımla hem takıma moral hem de kombine biletlerine ilginin artması hedefleniyor.

Çalışanlardan Murat Can Kasar ise personelin hep birlikte forma giydiğini ve bu görünümün müşterilerin dikkatini çektiğini aktardı. Kasar, vatandaşları forma ve kombine biletleri almaya davet ettiklerini ifade etti.

Kentteki bu seferberlik, takımın saha içindeki başarılı performansıyla birleşince Kırşehir FK çevresinde bir destek dalgası oluştu. Esnaf ve vatandaşların sürdürülebilir destek vermesi halinde bu ilginin sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.

KIRŞEHİR'DE FAALİYET GÖSTEREN EJDEROĞLU DÖVİZ BÜROSUNUN YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI, KIRŞEHİR FK FORMALARINI GİYEREK TARAFTAR VE VATANDAŞLARI TAKIMA DESTEK OLMAYA VE KOMBİNE BİLET ALMAYA DAVET ETTİ.