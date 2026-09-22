Esnafın gündemi Ahilik: ziyaret ve dayanışma mesajı

Aydıntepe'de Ahilik haftası ziyaretleri

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Ahilik Haftası kapsamındaki program çerçevesinde ilçe merkezindeki iş yerlerini ve pazar esnafını gezerek çalışanlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında esnafın günlük işleyişi ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alındı, talepler dinlendi.

ziyaret sırasında yaşananlar:

Kaymakam Yıldırım, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek pazar yerinde vatandaşlarla da bir araya geldi. Sohbetlerde esnafın karşılaştığı gündelik sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı; ziyaretler hem moral hem de karşılıklı bilgi paylaşımı amacı taşıdı.

Ahilik kültürünün aktarılması:

Ziyaretlerde, Ahilik geleneğinin temelini oluşturan dürüstlük, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Kaymakam Yıldırım, Ahilik Haftası’nın esnaf kültürünün bu değerlerle gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı önemi ifade etti ve bu mirasın sürdürülebilir kılınmasına dikkat çekti.

Program, yerel yönetim ile esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve Ahilik ilkelerinin günlük ticari hayata yansımasının teşvik edilmesi hedefiyle sürdürüldü.

AYDINTEPE’DE AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ESNAF ZİYARETİ YAPILDI