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Esnafın talepleri öne çıktı: İstiklal Caddesi'nde yeni güzergâh tepkisi

Muhammet Subaşıoğlu, İstiklal Caddesi esnafının Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni güzergâh düzenlemesi sonrası iş kaybı ve tedarik sorunlarını dinledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Merve Çelik

Esnafın talepleri öne çıktı: İstiklal Caddesi'nde yeni güzergâh tepkisi

İstiklal Caddesi'nde esnafla buluşma

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kentin en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bölge sakinleri ve dükkan sahipleriyle görüşen Subaşıoğlu, esnafın yeni ulaşım ve güzergâh planlamasına ilişkin taleplerini dinledi.

Esnafın şikâyetleri:

Cadde esnafı, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım düzenlemesinin ardından müşteri hareketliliğinin azaldığını ve ciroların gerilediğini belirtti. Esnaf, uygulamanın kendilerine danışılmadan yürürlüğe girdiğini savunarak, güzergâh planlamasının caddeyi çıkmaza çevirdiğini ve hem tedarik süreçlerinde hem de müşteri erişiminde sıkıntılar yaşadıklarını aktardı.

Bir bölge esnafı, "Uygulanan güzergâh planı İstiklal Caddesi’ni canlandırmak yerine ticareti durma noktasına getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yanlıştan bir an önce dönmesini, sesimizi duymasını istiyoruz" sözleriyle yaşanan mağduriyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında esnafın ortak yakınması, caddeye gelen araç ve yaya trafiğinin dengesinin bozulması oldu.

Subaşıoğlu'nun değerlendirmesi:

Söz konusu şikâyetleri not alan Subaşıoğlu, kent içi ulaşım ve trafik projelerinde bölge esnafının görüşünün alınmasının şart olduğunu vurguladı. Subaşıoğlu, "İstiklal Caddesi, Denizli ticaretinin kalbinde yer alan en önemli damarlardan biri. Burada esnafımızın rızası olmadan, sahadaki pratik sonuçları hesaba katılmadan yapılan her düzenleme ticari hayata doğrudan zarar verir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı, esnafın yaşadığı mağduriyetin yakından takip edileceğini ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Görüşmelerde dile getirilen taleplerin yerel yönetim karar süreçlerine nasıl yansıtılacağına dair bir izleme beklentisi öne çıktı.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, KENTİN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN İSTİKLAL...

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, KENTİN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN İSTİKLAL CADDESİ’NDE ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU. ZİYARET SIRASINDA CADDE ESNAFI, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN YENİ ULAŞIM VE GÜZERGÂH PLANLAMASINA TEPKİ GÖSTEREREK YAŞADIKLARI SIKINTILARI SUBAŞIOĞLU’NA İLETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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