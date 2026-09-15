Esnafın yüzünü güldüren düzenleme: kiralık araçlara yaş ve km sınırı

Eskişehir'de oto kiralamada yeni uygulama

Eskişehir'de yürürlüğe giren düzenleme, oto kiralama sektöründe hizmet standartlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni uygulama ile araç kiralama şartlarına 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı getirildi; esnaf, bu adımın piyasadaki düzensizlikleri ve kayıt dışı uygulamaları azaltacağını söylüyor.

esnafın değerlendirmesi:

Oto kiralama esnafı, yeni düzenlemenin sektöre nefes aldıracağını belirtiyor. Metin Çoban, uygulamanın hem kaliteyi hem de rekabet koşullarını düzelteceğini vurguladı. Çoban, "Yeni yasa 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı ile yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte hem müşteri konforu ve güvenliği sağlanacak hem de sektörümüz nefes alacak. Önceden araba kiralama sektörüyle hiçbir alakası olmayan kişiler, araç yaşına ve kilometresine bakmaksızın birkaç arabayla kiralama işi yapabiliyordu. Bu durum piyasada ciddi bir fiyat dalgalanmasına ve haksız fiyata yol açıyordu. Artık bu ortadan kalkacak, herkes kendi işini yapacak" dedi.

müşteri güvenliği ve hizmet kalitesi:

Esnaf, yeni düzenlemenin tüketici mağduriyetlerini azaltacağını, güvenlik ve hizmet kalitesini yükselteceğini kaydediyor. Metin Çoban, merdiven altı işletmeler nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Merdiven altı firmalardan ucuza araç kiralayan müşteriler yolda büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Kliması çalışmayan, lastik veya motor arızası olan araçlarla yola çıkan sürücüler can güvenliğini riske atıyor. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı aracını yolda bırakıp kurumsal ve standartlara uygun firmalardan yeniden araç kiralayan çok sayıda müşterimiz oldu. Yeni yasayla birlikte hem hizmet kalitesi hem de güvenlik tavan yapacak." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte merdiven altı faaliyetlerin azalacağını, haksız fiyat rekabetinin dinleyeceğini ve müşteri memnuniyetinin artacağını öngörüyor.

ESKİŞEHİR’DE OTO KİRALAMA SEKTÖRÜNDE 6 YAŞ VE 180 BİN KİLOMETRE SINIRINI ÖNGÖREN YENİ DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA İŞİ YAPAN METİN ÇOBAN, KAYIT DIŞI VE KALİTESİZ KİRALAMA HİZMETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEĞİNİ BELİRTTİ.