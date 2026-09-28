Esogü hukuk fakültesi: yeni akademik yıl adalet ve sorumluluk vurgusuyla başladı

Esogü hukuk fakültesi akademik yılı törenle açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi 2026-2027 akademik yılını fakülte konferans salonunda düzenlenen törenle resmen başlattı. Açılışa ESOGÜ Rektörü ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emine Gümüşsoy katıldı; törende öğrenciler ve akademik kadro hazır bulundu.

Rektörün mesajı: hukuk eğitimi ve mesleki sorumluluk:

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy konuşmasında, fakülteye bu yıl katılan yeni öğrencilere hoş geldiniz derken, öğrenimlerine devam edenlere ve akademisyenlere üretken, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi. ESOGÜ Hukuk Fakültesi’nin kuruluş dönemine ve izlediği gelişim çizgisine değinen Gümüşsoy, fakültenin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ettiğini ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ikinci mezunlarını verdiğini hatırlattı.

Rektör, ilk mezunların hukuk mesleklerine giriş sınavlarında elde ettiği başarıları, fakültenin eğitim kalitesinin ve izlenen doğru yolun göstergesi olarak nitelendirdi. İkinci dönem mezunlarının da sınava dün itibarıyla girdiğini, fakültenin onlarla da gurur duyacağına inandıklarını belirtti.

Öğrencilere ve akademisyenlere beklentiler:

Gümüşsoy, öğrencilere hitaben hukukun yalnızca kanun maddelerini ezberlemekten ibaret olmadığını; hukukun ömür boyu sürecek bir adalet, hakkaniyet ve hak arayışı olduğunu vurguladı. Öğrencilerin mezuniyet günü yalnızca bir diploma değil, aynı zamanda devlete ve topluma hizmet edecek onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak sorumluluk üstleneceklerini hatırlattı.

Akademisyenlere seslenirken ise onların öğrencilerine hukukun evrensel ilkelerini öğretmenin ötesinde eleştirel düşünmeyi, hakkaniyetli muhakeme yapmayı ve vicdanın sesini dinlemeyi de aşılayacaklarını belirtti. Bu yaklaşımın, geleceğin hukukçularını en donanımlı şekilde yetiştireceğine dair güvenini ifade etti.

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy konuşmasında ayrıca, hukukçu kimliğinin doğruluk, dürüstlük, etik değerler ve hukukun üstünlüğünün somut simgesi olduğunu vurgulayarak, ESOGÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mesleki ve insani değerlerine her koşulda sahip çıkacaklarına inandığını dile getirdi. Konuşmasını, akademik yıl açılış derslerini verecek olan Prof. Dr. Ender Ethem Atay ve Prof. Dr. Bahar Öcal Apaydın’a teşekkür ederek tamamladı.

Açılış dersleri ve akademik içerik:

Açılış programı, iki akademik dersle son buldu. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay tarafından verilen dersin başlığı Hukuk Devletinin Dünü, Bugünü ve Yarını idi. ESOGÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahar Öcal Apaydın ise Çevre Hakkından Doğanın Hakları ve Kişiliği Kavramlarına Doğru: Hukukta Bir Paradigma Değişimi başlıklı dersinde çevre hukuku ve doğanın hukuki statüsüne ilişkin güncel tartışmaları ele aldı.

Programın akademik içeriği, fakültenin eğitim yaklaşımının hem teorik derinliğe hem de güncel hukuki sorunlara yönelmiş olduğunu ortaya koydu. Dersler, öğrencilere hukukun tarihsel gelişimi ve yeni paradigmaların mesleki uygulamalara yansımaları konusunda perspektif kazandırmayı hedefledi.

Fakülte yönetimi ve akademik kadro, tören sonrası yaptığı değerlendirmelerde yeni akademik yılın eğitim kalitesini yükseltme, mezunların meslek hayatına hazırlık süreçlerini güçlendirme ve hukuki etik ile pratiği bütünleştirme hedeflerine odaklanacaklarını bildirdi. ESOGÜ Hukuk Fakültesi, mezunuyla, öğrencisiyle, akademik ve idari personeliyle güçlü bir akademik topluluk olduğunu vurgulayarak yeni döneme başladı.

Yeni akademik yılın öğrencilere, öğretim üyelerine, ESOGÜ’ye ve ülkeye hayırlı olması temennisiyle tören tamamlandı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) HUKUK FAKÜLTESİ’NDE 2026-2027 AKADEMİK YILI, FAKÜLTE KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE ESOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY’UN DA KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI.