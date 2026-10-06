Esogü paneli: anne sütü desteğiyle sağlıklı nesil hedefi

ESOGÜ'de emzirme haftası mesajları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında bilgilendirme amacıyla bir panel düzenledi. Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, emzirmenin çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve anne desteğinin önemi ön plana çıktı.

konuşmacılar ve panelde öne çıkan noktalar:

Panele konuşmacı olarak ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Dinleyici, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Demir ve Emzirme Hemşiresi Esra Batur katıldı. Konuşmalarda anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, duygusal bağı kuvvetlendirdiği ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Panelde ayrıca emziren annelere yönelik destek mekanizmalarının önemi, aile üyelerinin rolü ve toplumsal bilincin artırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Hem anneler hem de diğer aile bireyleri bilgilendirilerek pratik destek çağrısında bulunuldu.

farkındalık çalışmaları ve devamı:

Etkinlik kapsamında ESOGÜ Hastanesi'nin çeşitli noktalarına emzirmenin önemini anlatan bilgilendirici afişler asıldı. Hastane yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının anne ve bebek sağlığını destekleme hedefi doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini bildirdi. Panelin, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak sağlıklı nesiller yetiştirme hedefine katkı sağlaması amaçlandı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE, 1-7 EKİM 'EMZİRME HAFTASI' DOLAYISIYLA BİLGİLENDİRME AMAÇLI BİR PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.