Esogü'de sağlıklı yaşam semineri kadına yönelik şiddetle mücadeleyi öne çıkardı

Seminerin düzenlenmesi ve konusu:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen eğitim semineri, Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler başlığı altında gerçekleştirildi.

Program, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Seminer Programı kapsamında düzenlendi; eğitimi il müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacılar Hande Üner ve Melike Yavuz verdi.

Katılım ve temsilciler:

Seminere öğrencilerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dönmez, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fesun Koşmak ve akademisyenler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda, ilgili konulara ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına yer verildi.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ (ASHİM) TARAFINDAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİNDE "SAĞLIKLI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER" KONULU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.