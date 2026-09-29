ESOGÜ'den yenilenen kontakt lens polikliniğiyle kişiye özel görme rehabilitasyonu

yenilenen poliklinik ve açılış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda altyapısı yenilenerek hizmete giren Kontakt Lens Polikliniği, geniş lens seçenekleri ve gelişmiş değerlendirme olanaklarıyla hasta odaklı uygulamalar sunuyor. Açılışa Prof. Dr. Hikmet Başaran, Prof. Dr Eray Atalay ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Özalp de katıldı.

Poliklinik, kişiye özel kontakt lens uygulamaları ile kırma kusurlarının düzeltilmesinin ötesinde, özellikle kornea yapısının bozulduğu olgularda görme kalitesini artırmaya odaklanıyor.

kimlere hizmet veriliyor:

Merkez; başta keratokonus ve diğer kornea ektazileri olmak üzere travma sonrası kornea skarları ve düzensizlikleri, kornea nakli sonrası gelişen optik sorunlar, refraktif cerrahi sonrası kornea düzensizlikleri ve standart gözlük veya kontakt lenslerle yeterli görme sağlanamayan hastalara hizmet veriyor. Bazı düzensiz kornea vakalarında uygun lens uygulamasıyla cerrahi girişime gerek kalmadan anlamlı görme artışı sağlanabiliyor.

kullanılan lens türleri ve kişiye özel tasarım:

Poliklinikte sert gaz geçirgen (RGP), mini-skleral, tam skleral ve hibrit kontakt lenslerin yanı sıra özel tasarım gerektiren seçenekler değerlendiriliyor. Hastanın kornea geometrisi ve görme ihtiyacına göre farklı çap, eğrilik yarıçapı ve geometriye sahip çok sayıda deneme lensi ile en uygun tasarım belirleniyor. Astigmatizmaya yönelik özel düzenlemeler, lens geometrisinin değiştirilmesi ve kişiye özel üretim gerektiren uygulamalar da yapılabiliyor.

Ayrıca sferik, astigmatik ve multifokal yumuşak kontakt lensler, günlük kullan-at lensler ve farklı numara seçenekleriyle presbiyopi gibi durumlara yönelik uzak ve yakın görmeyi birlikte düzelten çözümler sunuluyor.

ileri değerlendirme ve takip yöntemleri:

Poliklinikte bulunan ön segment optik koherens tomografi (OCT) sistemi ile kontakt lens-kornea ilişkisinin ayrıntılı değerlendirmesi yapılıyor; lensin konumu, yüksekliği ve oturuşu izlenebiliyor. Oküler yüzey, gözyaşı filmi ve kontakt lens uyumu için gerçekleştirilen değerlendirmeler ve simülasyonlar, uygulama öncesi doğru seçimi destekliyor.

Yumuşak kontakt lenslerin oksijen geçirgenliği ölçümleri de yapılarak hastanın kornea ve göz yüzeyi özellikleriyle uyumlu seçenekler belirleniyor. Bu teknik donanım Türkiye'de sadece kısıtlı sayıda merkezde bulunuyor ve takip edilebilir sonuçlar elde etmeye imkan tanıyor.

ekip ve hedefler:

ESOGÜ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kontakt Lens Polikliniği, iki öğretim üyesi, bir kontakt lens teknisyeni ve klinik uygulamalara aktif katılan araştırma görevlilerinden oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor. Ekip, kontakt lens teknolojisini ileri kornea değerlendirme yöntemleri ve klinik deneyimle bir araya getirerek hastalara ölçülebilir ve izlenebilir görme çözümleri sağlamayı amaçlıyor.

Yenilenen altyapı ile merkez; özellikle kornea düzensizliklerine bağlı görme kaybında cerrahi dışı rehabilitasyon imkanlarını geliştirmeyi ve uygun hastalarda cerrahi ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI’NDA YENİLENEN ALTYAPISIYLA AÇILIŞI YAPILAN KONTAKT LENS POLİKLİNİĞİ, GENİŞ KONTAKT LENS SEÇENEKLERİ VE İLERİ DEĞERLENDİRME OLANAKLARIYLA HASTALARA KİŞİYE ÖZEL KONTAKT LENS UYGULAMALARI VE GÖRME REHABİLİTASYONU HİZMETİ SUNUYOR. AÇILIŞI GÖZ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI’NDAN PROF. DR. HİKMET BAŞARAN, PROF. DR ERAY ATALAY VE DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR ÖZALP’İN DE KATILIMLARI İLE YAPILAN POLİKLİNİK; KONTAKT LENSLER VE KIRMA KUSURLARININ DÜZELTİLMESİNİN YANI SIRA, ÖZELLİKLE KORNEA YAPISININ BOZULDUĞU HASTALIKLARDA GÖRME KALİTESİNİN ARTIRILMASINDA ÖNEMLİ BİR SEÇENEK OLUŞTURUYOR.