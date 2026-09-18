Esogü'nün yeni merkezi mutfağı kampüse günlük 15 bin kişilik hizmet kazandırdı

Merkezi mutfak kampüste hizmete başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde tamamlanan Merkezi Mutfak binası düzenlenen törenle açılarak hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, projenin önceki rektörlük dönemlerinde başlatıldığını ve son rötuşlarının tamamlanmasının ardından bugünün açılışa nasip olduğunu belirtti.

Projede emeği geçenler ve yürütme süreci:

Rektör Gümüşsoy, tesisin projelendirilmesinin Sayın Prof. Dr. Kemal Şenocak döneminde yapıldığını, inşaatın ise Sayın Prof. Dr. Kamil Çolak döneminde başladığını hatırlattı. Ayrıca Yapı İşleri Daire Başkanı Yasin Doğan, SKS Daire Başkanı Timuçin Doğan ve İdari Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Arslan ile daire çalışanlarının çalışmaları için teşekkür etti ve tesisin üniversiteye kazandırılmasında bu ekiplerin büyük emek harcadığını vurguladı.

Tesise dair teknik ve hizmet özellikleri:

Rektörlük açıklamasına göre yeni bina 2 katlı ve 2.500 metrekarelik bir alana sahip. Tesisin günlük kapasitesi 15 bin kişiye yemek sunabilecek şekilde planlandı; ayrıca 450 kişilik bir yemek salonu bulunuyor. Sanayi tipi fırınlar, hazırlık makineleri ve modern saklama ekipmanlarıyla pişirme, muhafaza ve servis süreçlerinin hızlı, verimli ve hijyenik olması hedefleniyor.

Su kullanımı açısından tesisin kullandığı sularda ters osmoz ve ultraviyole sistemlerinin yer aldığı belirtiliyor; bu uygulamanın sağlıklı ve güvenilir beslenmenin temel öncelikleri arasında olduğu ifade edildi. Binanın çatısındaki güneş enerjisi panelleri ve modern soğuk hava depoları da altyapıya güç katan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Rektör Gümüşsoy, tesisin sürdürülebilir ve çevre dostu mimarisiyle kampüs yaşamına katkı sağlayacağını belirterek, açılışın öğrencilerin kampüse döneceği ilk haftaya denk getirildiğini ve pazartesi günü kampüsün hareketleneceğini söyledi.

Açılış programı rektörün konuşmasının ardından yapılan kurdele kesimiyle tamamlandı. Program sonrasında üniversite yetkilileri ve basın mensupları yeni yemekhanede yemek yiyerek tesisi yerinde değerlendirdi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) MEŞELİK KAMPÜSÜ'NDE YAPIMI TAMAMLANAN MERKEZİ MUTFAK BİNASI, DÜZENLENEN AÇILIŞ TÖRENİYLE HİZMETE GİRDİ.