Estetikte yılları gözeten plan: doğru dokunuşun önceliği

Medicana Sağlık Grubu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Zeynep Yasavur Hürkal, estetik uygulamalarda başarının kısa vadeli değişiklikler yerine uzun erimli uyumu gözeten yaklaşımlarda yattığını belirtiyor. Medicana International Ankara Hastanesi'ndeki deneyimine dayanan Hürkal, ideal sonucun yalnızca bugünkü görüntüye göre değil, yüz ve vücudun yıllar içinde nasıl değişeceğinin öngörülerek planlanmasıyla elde edilebileceğini vurguluyor.

Yüzde bütüncül değerlendirme ve zaman içinde değişim:

Hürkal, yüz yaşlanmasının yalnızca ciltle sınırlı kalmadığını; yağ dokuları, kaslar ve kemik yapısının da zaman içinde değiştiğini hatırlatıyor. Bu nedenle estetik planlama sırasında hedeflenen müdahalelerin hem anatomik gereksinimlere uygun olması hem de ilerleyen yıllarda doğal uyumunu koruyacak şekilde tasarlanması gerektiğini söylüyor. Hatalı ya da aşırı uygulamalar ilk bakışta etkili görünse de zamanla dengesizlik yaratabilir. Doğru yaklaşım, ihtiyacı doğru belirlemek ve gerekli olanı, gerektiği kadar, gerektiği zamanda yapmaktır.

Vücut oranları ve meme estetiğinde denge:

Meme estetiğinde asıl hedefin daha büyük veya daha dik bir görünüm elde etmek olmadığını belirten Hürkal, göğüs kafesi, omuz genişliği ve mevcut meme dokusunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Büyük implantlar veya orantısız şekillendirmeler bazı kişilerde sırt, boyun ve omuz ağrılarına, hareket kısıtlılığına yol açabilir. Bu nedenle meme küçültme gibi işlemler estetik beklentinin ötesinde yaşam kalitesini arttıran seçenekler olarak ele alınmalı. Uzun vadede doğal ve vücuda orantılı bir görünümün korunması, ilk ameliyat kadar önem taşıyor.

Hürkal, dudak estetiğinde de hacim odaklı yaklaşımdan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Dudakların yüzle olan oranının korunması gerektiğini, gereğinden fazla dolgunluğun doğal anatomiyi geri plana itebileceğini ve bu nedenle şekil, oran ve bütünselliğin öncelikli olduğunu vurguluyor.

Bölgesel yaklaşımlar: gıdı, boyun, göz ve burun estetiği:

Gıdı ve çene hattı uygulamalarında doğru yöntemin seçilmesi için yağlanma, cilt gevşekliği ve boyun anatomisinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hürkal, herkeste gıdı görünümünün aynı nedene dayanmadığını ifade ediyor. Bu nedenle tedavi bireyselleştirilmiş olmalı ve sorunun kaynağına yönelik planlama yapılmalı.

Göz çevresi müdahalelerinde ise üst ve alt kapaklar, kaş konumu, cilt fazlalığı ve çevredeki hacim unsurlarının birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu hassas bölgede yapılacak işlemlerin yalnızca mevcut görünümü düzeltmekle kalmayıp, bölgenin yaşla birlikte nasıl değişeceğinin öngörüsünü de içermesi gerekiyor.

Burun estetiğinde de tek tip standartların uygulanamayacağını söyleyen Hürkal, hedefin yüzle uyumlu ve kişiye ait bir burun oluşturmak olduğunu belirtiyor. Burun biçimi tek başına güzel olabilir, ancak yüzün bütünlüğüyle uyumlu olmadığında doğal görünüm bozulur. Bu nedenle yüz oranları, beklentiler ve fonksiyonel gereksinimler birlikte değerlendirilmelidir.

Genel olarak Hürkal, estetik uygulamalarda amacın kişiyi belirli bir dönemin estetik anlayışına benzetmek değil, kişinin kendi anatomisine uygun dengeyi sağlamak olduğunu özetliyor. İyi planlanmış ve ölçülü müdahaleler sonucunda kişinin hâlâ kendisi gibi görünmesi, yüz karakterinin ve mimiklerin korunması öncelikli hedeftir.

Sonuç olarak, estetik cerrahide başarılı sonuç, geçici trendlere kapılmak yerine uzun vadeli uyumu ve kişiye özgü dengeyi esas alan planlamayla mümkün oluyor. Her bölge için ayrı değerlendirme, vücutla uyumlu hedefler ve zaman içinde korunabilecek doğal sonuçlar öncelikli olmalıdır.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. ZEYNEP YASAVUR HÜRKAL, ESTETİK CERRAHİDE BAŞARILI SONUCUN, UYUMUNU KORUYABİLECEK İŞLEMLERE BAĞLI OLDUĞUNU VURGULADI.