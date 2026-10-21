eşyalarını almaya gitti, komşusunun kurşunuyla yaşamını yitirdi

eşyalarını almaya gitti, kurşunlar hayatına son verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 18 Ekim'de meydana gelen olayda, taşındığı evde kalan eşyalarını almak üzere binaya dönen Hakan Turak (35), apartmanın alt katında oturan komşusu ile çıkan tartışma sırasında vurularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Turak hastanede hayatını kaybetti.

olayın kronolojisi:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Turak geçmişte komşusuyla yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle evi boşaltıp taşınmıştı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde tamamlayan Turak, evde kalan 3-4 parça eşyasını almak için eski adresine döndü. Bu sırada karşılaştığı alt kat komşusu S.T. ile yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.T.'nin yanındaki silahla ateş ettiği ve Turak'ın aldığı kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turak'ı kalbi durmuş halde hastaneye kaldırdı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

kurbanın yaşam öyküsü:

Olayda hayatını kaybeden Hakan Turak'ın yaşamı da habere konu oldu. Turak ile eşi E. Turak'ın çocukluk ve gençlik yıllarını devlet korumasında, Sakarya Erkek Yetiştirme Yurdu ve ilgili kız yetiştirme yurdunda geçirdikleri öğrenildi. Turak, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri personeli olarak çalışıyordu ve geride iki çocuk bıraktı. Ailenin taziyeleri, olaydan iki gün sonra gerçekleştirilen defin töreniyle son buldu.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli S.T. hakkında, olay yerindeki ifadeler ve gözaltı işlemlerinin ardından mahkemece tutuklama kararı verildi ve zanlı cezaevine gönderildi. Emniyet kaynakları, şüphelinin psikolojik sorunları olduğuna dair iddiaların bulunduğunu bildirdi; konu ile ilgili adli süreç devam ediyor.

ÖLEN KİŞİ