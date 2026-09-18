eti bakır 2,2 milyar dolarlık yatırımla üretimini genişletiyor

yatırımın ölçeği ve stratejik hedefler:

Eti Bakır, Cengiz Holding grubunun madencilik şirketi olarak Türkiye'nin bakır ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılayan ana üreticilerden biri konumunda. Şirketin bu yıl hız verdiği yatırım programında Elazığ, Çanakkale ve Sinop Boyabat olmak üzere üç yeni üretim sahası ile Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik satın almaları öne çıkıyor. Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş tarafından verilen bilgiye göre, söz konusu saha ve satın almalar için ayrılan toplam tutar 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

elazığ işletmesi ve kapasite artışı:

Elazığ'ın Maden ilçesindeki yeni işletme bu ay geçici faaliyet belgesini alarak üretime başladı. Akbaş, bu sahaya yapılan yatırımın yaklaşık 800 milyon dolar olduğunu ve sahadan yıllık 1 milyon ton tüvenan cevher çıkarılacağını belirtti. Tesisin işletmesi aşamasında 700 kişilik istihdam sağlanacak ve bölgeden öncelikli istihdam temin edilecek.

Elazığ üretiminden arta kalan pirit, geri kazanım amacıyla Mazıdağı tesisine gönderilecek; burada kobalt ve çinko gibi yan metaller geri kazanılacak. Ayrıca Elazığ'dan gelecek konsantre bakır için Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisleri'nde kapasite artışı yapıldı; böylece yıllık katot bakır üretim kapasitesi 70 bin tondan 90 bin tona yükseltildi.

çanakkale ve boyabat projelerinin ayrıntıları:

Grup bünyesindeki Truva Bakır'a ait Halilağa Bakır Madeni da bu yılın sonunda faaliyete geçecek. Bu proje için planlanan yatırım tutarı toplam 600 milyon dolar olup, sahadan yılda 6 milyon ton tüvenan cevher çıkarılması hedefleniyor. İşletme süresince öncelikle bölgeden karşılanmak üzere 1.000 kişiye istihdam sağlanacak.

Sinop Boyabat sahası için de benzer şekilde yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım yapılıyor; şirket, bu sahada üretimin gelecek yılın sonunda başlamasını planladığını açıkladı.

satın almalar, verimlilik ve üretim dönüşümü:

Eti Bakır, bu yıl içinde gerçekleştirdiği satın almalarla üretim zincirinde katma değeri yükseltiyor. Çayeli Bakır alımı Nisan sonu itibarıyla tamamlandı; bundan önce bakır konsantresi olarak ihraç edilen cevher artık Samsun'daki izabe tesisinde işlenerek katot bakır haline getiriliyor. Anagold Madencilik ise Mayıs ayından itibaren Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor; Anagold, günlük 6 bin ton maden işleyebilme kapasitesiyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve 3 bin kişiye doğrudan istihdam sunuyor. Akbaş, bu satın almaların toplam maliyetinin yaklaşık 1,8 milyar dolar olduğunu belirtti.

arkeolojiye destek ve bölgesel katkılar:

Şirket üretim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel mirasa da yatırım yapıyor. "Yerin Altındaki Bütün Madenleri Çıkarıyoruz" programı kapsamında Eti Bakır, arkeolojik kazılara destek veriyor. İkiztepe kazılarından çıkan buluntular Bafra Müzesi ve Samsun Müzesi'nde sergileniyor; geçen yıl bu sergiler 120 bin ziyaretçi tarafından izlendi. Elazığ Salkaya'daki kazılarda Erken Bizans dönemine tarihlenen taban mozaiği ve ortaya çıkan Roma dönemi mimari veriler de desteklenen çalışmalar arasında.

Ayrıca Truva Bakır aracılığıyla Çanakkale'deki İnkaya Mağarası kazılarına katkı sağlanıyor; İnkaya'nın yaklaşık 86 bin yıllık geçmişi, Anadolu'da keşfedilen en eski ikinci insan yaşamı alanı olma özelliğini taşıyor. Akbaş, bu desteklerin hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Sonuç olarak Eti Bakır, madenden son ürüne kadar uzanan dikey entegrasyonunu güçlendirirken, 2,2 milyar dolarlık yatırım programı, yerel istihdamı ve bölgesel ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor.

ŞİRKET ÜRETİM FAALİYETLERİNİN YANI SIRA ÜLKEMİZİN GİZLİ KALMIŞ TARİHİNE DE KATKI SAĞLIYOR.