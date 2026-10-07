Eti Bakır entegre iklim ve doğa raporuyla madencilikte döngüsel modeli öne çıkardı

Eti Bakır raporunu açıkladı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır, iklim ve doğa bağlantılı risk ve fırsatları değerlendiren İklim ve Doğa Bağlantılı Risk ve Fırsat Değerlendirme Raporu 2025'i yayımladı. Rapor, 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ait veriler temel alınarak hazırlandı ve Samsun, Mazıdağı, Küre, Adıyaman, Siirt, Murgul, Cerattepe ve İzmir olmak üzere şirketin 8 işletmesini kapsıyor.

doğayla uyumlu üretim modeli:

Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkileri yönetmek olarak değil, uzun vadeli değer oluşturma kapasitesini belirleyen bir unsur olarak gördüklerini belirtiyor. Akbaş, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin reel sektörün üretim süreçlerinde somut iklim uygulamalarını öne çıkarması açısından fırsat sunduğunu vurguladı. Raporda iklim ve doğa bağlantılı riskler; üretimin sürekliliği ve uzun vadeli değer yaratma perspektifleriyle ele alınıyor.

madencilikte döngüsel ekonomi:

Rapor, entegre üretim modelinin örnek uygulamalarını öne çıkarıyor. Küre-Mazıdağı-Samsun üretim zinciri, bir tesisten çıkan malzemenin diğer tesislerde hammadde olarak kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimini azaltıyor. Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nde ortaya çıkan metal içeren artık ürünler ve proses kaynaklı kükürt dioksit; entegre model içinde katot bakır, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretiminde değerlendiriliyor. Tesiste yıllık yaklaşık 5 bin 919 ton bakır ve 680 bin ton sülfürik asit geri kazanılıyor.

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde yılda yaklaşık 500 bin ton ikincil hammadde geri kazanımı sayesinde, yeni bir madencilik sahasına duyulabilecek ihtiyacın önüne geçiliyor; rapor buna karşılık 54,4 hektarlık yeni saha ihtiyacının ortadan kalktığını belirtiyor. Tesis aynı zamanda yılda yaklaşık 528 bin ton ithalat ikamesi sağlayan gübre üretimi gerçekleştiriyor.

su ve enerji verimliliği ve emisyon azaltımı:

Geniş kapsamlı raporda su ve enerji tasarrufu uygulamaları da öne çıkarılıyor. Genel olarak tesislerde kapalı devre proses suyu sistemleri yaygınlaştırılmış; işletmelere göre su geri kazanım oranları yüzde 80 ila yüzde 95 arasında değişiyor. Özellikle Küre'de proses suyunun yaklaşık yüzde 92'si geri kazanılarak yeniden kullanılıyor ve yılda yaklaşık 250 bin ton pirit atığı geri kazanımıyla ilave birincil madencilik ihtiyacı ve atık depolama ihtiyacı azaltılıyor.

Yenilenebilir elektrik kullanımıyla sağlanan kazanımlar da raporda vurgulanıyor. Mazıdağı tesisleri, yenilenebilir enerjiyle yıllık 85.809 MWh üretim ve 53.562 ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı sağlıyor; bu, yılda yaklaşık 11 bin 600 binek aracın ürettiği karbon miktarına eşdeğer bulunuyor. Murgul'da yenilenebilir elektrik kullanımı yıllık 29.877 ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı sunuyor.

Lojistik uygulamalar da raporda yer alıyor: Cerattepe İşletmesi'nde kullanılan teleferik sistemi, karayolu taşımacılığına kıyasla yılda yaklaşık 1 milyon litre yakıt tasarrufu sağlayarak ilgili emisyonların önlenmesine katkıda bulunuyor. Raporda bu engellenen yakıtın, bir binek aracın dünyayı 300'den fazla kez dolaşabileceği kadar bir miktara denk geldiği ifade ediliyor.

Rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına da raporda yer veriliyor. Murgul İşletmesi'nde 2006'dan bu yana yürütülen çalışmalarla bir milyonu aşan metrekarelik alan yeniden doğaya kazandırıldı ve 815 binden fazla fidan dikildi.

Eti Bakır'ın yayımladığı rapor, şirketin iklim ve doğa bağlantılı risk ve fırsatları üretim süreçleriyle entegre ederek ele aldığını, döngüsel ekonomi, su ve enerji verimliliği ve rejeneratif uygulamalarla hem operasyonel sürdürülebilirlik hem de uzun vadeli değer yaratma hedeflendiğini gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINDAN CENGİZ HOLDİNG’İN GRUP ŞİRKETLERİNDEN ETİ BAKIR, İKLİM VE DOĞA BAĞLANTILI RİSK VE FIRSATLARIN ELE ALINDIĞI İKLİM VE DOĞA BAĞLANTILI RİSK VE FIRSAT DEĞERLENDİRME RAPORU’NU YAYIMLADI.