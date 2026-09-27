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Etili'de motor sesleri: pilav, hediyeler ve kask çağrısı

Çanakkale'nin Etili köyünde düzenlenen 2. Pilav Etkinliği'ne Trakya ve Güney Marmara'dan yaklaşık 250 motosikletli katıldı; hediyeler dağıtıldı, kask çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Etili'de motor sesleri: pilav, hediyeler ve kask çağrısı

Etili'de pilav etkinliği motor severleri buluşturdu:

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen Pilav Etkinliği, Kızılcıklık Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Çanakkale'nin yanı sıra Trakya ve Güney Marmara'dan katılanlar toplamda yaklaşık 250 motosikletli ile buluştu. Gün boyu süren etkinlikte hem paylaşıma hem de bölgeler arası dayanışmaya vurgu yapıldı.

katılım ve etkinlik detayları:

Katılımcılar park alanında bir araya gelerek kısa sürüşler ve sohbetlerle programı sürdürdü. Düzenlenen çekilişlerde motosiklet sürücülerine gözlük ve eldiven gibi sürüşe doğrudan katkı sağlayan hediyeler verildi. Organizasyona sağladığı katkılardan dolayı iş insanı İsmail Tülek'e, Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler tarafından bir plaket takdim edildi.

güvenlik vurgusu:

Etkinlik sırasında konuşan Erdinç Güler, trafikte güvenlik ekipmanlarının kullanılmasının önemine dikkat çekti. Güler, özellikle kask kullanımının trafik kazalarında hayat kurtardığını belirterek motosiklet sürücülerine kask takmaları çağrısında bulundu. Katılımcılar etkinliği birlik ve dayanışma duygusuyla tamamladı.

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNE BAĞLI ETİLİ KÖYÜNDE BİR ARAYA GELEN MOTOSİKLET TUTKUNLARI, BU YIL...

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNE BAĞLI ETİLİ KÖYÜNDE BİR ARAYA GELEN MOTOSİKLET TUTKUNLARI, BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN PİLAV ETKİNLİĞİ’NDE BULUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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