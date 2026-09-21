Dolar 48,7986 +0,08%
Euro 56,0004 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.886,73 -0,80%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,40 -3,92%
--°

Etimesgut'ta caddede çarpışma: genç yaya motosikletli kuryeyle çarpıştı

Ankara Etimesgut'ta Necmettin Erbakan Caddesi'nde 20'lerindeki E.Y.'ye motosikletli kurye çarptı; yaralı genç Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Etimesgut'ta caddede çarpışma: genç yaya motosikletli kuryeyle çarpıştı

Etimesgut'ta kaza nasıl meydana geldi:

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde sabah saatlerinde, Yeşilova Mahallesi yönüne geçmeye çalışan 20'lerindeki E.Y.'ye seyir halindeki bir motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza anı, arkadaki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.Y.'yi tedavi için Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis soruşturması ve delil incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olay yerindeki incelemeler ile araç kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirerek çarpmanın nedenini ve sorumluluğu tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma devam ediyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza kurye çarptı: O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza kurye çarptı: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayha...
images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı
images

Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı