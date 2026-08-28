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Etimesgut'ta otluk arazide yangın: ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

Ankara Etimesgut Ata Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı; ihbar üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Etimesgut'ta otluk arazide yangın: ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

Etimesgut'ta otluk arazide yangın müdahalesi:

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ata Mahallesi sınırlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi. Olay yerinde itfaiye, polis ve ambulans ekipleri bulunuyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve olay yeri:

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik çalışmaları yürütüyor. Polis ekipleri yangın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekliyor. Yerel halkın bildirimleri sayesinde ekiplerin müdahalesi hızlı şekilde organize edildi.

Yangının nedeni ve çalışmaların seyri:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi; yetkililer soruşturma ve inceleme başlattı. Söndürme çalışmaları sürerken, bölgedeki duruma ilişkin yeni bilgiler geldiğinde yetkililer tarafından paylaşılacağı bildirildi.

ANKARA’NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ DEVAM...

ANKARA’NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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