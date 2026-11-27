Ulalar Ortaokulu'nda balık ekmek etkinliği:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ulalar Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere balık ekmek ikram edildi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyonun temel hedefi, öğrencilere balık tüketiminin önemini doğrudan göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Kentin yetiştiricilik kapasitesi:

Alper Koçaker, Türkiye'nin su ürünleri üretiminde önemli ülkeler arasında yer aldığını belirterek Erzincan'ın balık yetiştiriciliğinde de potansiyele sahip olduğunu aktardı. Kentte faaliyet gösteren 19 yetiştiricilik işletmesi bulunduğunu, bu işletmelerde yıllık yaklaşık 120 milyon yavru balık ve 3 bin ton porsiyonluk balık üretildiğini ifade etti.

Sağlık ve sportif balıkçılık vurgusu:

Koçaker, balığın omega-3 yağ asitleri ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu vurguladı ve sağlıklı beslenme için haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye etti. Ayrıca sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla bu yıl kentteki iç göletlere 1 milyon 200 bin yavru balık bırakıldığını sözlerine ekledi.

ERZİNCAN’DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE BALIK EKMEK İKRAM EDİLDİ