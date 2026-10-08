etü mezunları II. buluşmada anılarını tazeledi

etü mezunları kampüste bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) mezunları, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından düzenlenen II. Mezunlar Buluşması programında yeniden bir araya geldi. Etkinlik, ETÜ Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi ve farklı dönemlerden mezunların yoğun katılımıyla dikkat çekti.

programın akışı ve katılımcılar:

Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ile KARPAM Müdürü Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan ve çok sayıda akademisyen katıldı. Farklı dönem mezunları, üniversite yıllarına ilişkin anılarını, mezuniyet sonrası kariyer süreçlerini ve ETÜ ile sürdürülen iletişim deneyimlerini paylaştı.

rektörün vurgusu ve mezun ilişkileri:

Programda konuşan Prof. Dr. Bülent Çakmak, mezuniyetin üniversiteyle kurulan ilişkinin sonu olmadığını vurgulayarak ETÜ ile mezunlar arasındaki bağın güçlü tutulmasının önemine değindi. Çakmak, farklı şehirlerde ve alanlarda çalışan mezunların ETÜ ailesinin bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti ve buluşmaların aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Etkinlik boyunca mezunlar arasındaki deneyim paylaşımı ve iletişim kanallarının yeniden kurulması ön plana çıktı. Katılımcılar, bilgi alışverişi ve dayanışma fırsatlarının, hem kariyer hem de akademik bağlamda sürdürülebilir olmasına ilişkin görüşlerini paylaştılar.

Program, öğle yemeğinin ardından kampüs yerleşkesinde mezun öğrenciler anısına düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle sona erdi. Bu kapanış, buluşmanın hem sosyal hem de sembolik bir boyut taşıdığını gösterdi ve mezunların üniversiteyle bağlarını somutlaştıran bir adım olarak kayda geçti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) MEZUNLARI, KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARPAM) TARAFINDAN DÜZENLENEN II. MEZUNLAR BULUŞMASI’NDA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ.