etü öğrencisinden pardus ekosisteminde güvenlik bulgusu

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Özcan Ersan, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Pardus ekosisteminde güvenlik testleri yaparak önemli açıklıklar tespit etti. Çalışma özellikle Pardus Boot Repair bileşenine odaklandı.

bulunan açıkların türü ve etkilenen yazılım:

Ersan, ekip arkadaşı siber güvenlik araştırmacısı Serdar Çatal ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında OS Command Injection, Path Traversal ve TOCTOU Race Condition türlerinde zafiyetler tespit etti; sonuçta dört ayrı güvenlik açığı belirlendi.

kayıt ve bildirim süreci:

Tespit edilen açıklıklar uluslararası CVE veri tabanına kaydedildi. İlgili kayıtlar CVE-2026-94434, CVE-2026-92080, CVE-2026-95518 ve CVE-2026-92606 kimlikleriyle yayımlandı. Bulgular ayrıca T.C. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yayımlanan ulusal zafiyet bildirimlerinde de yer aldı.

Bu çalışma, yerli yazılım bileşenlerinde düzenli güvenlik değerlendirmelerinin önemini vurguluyor ve tespit edilen açıkların kapatılması için atılacak adımlara temel teşkil ediyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencinin başarısını şu sözlerle değerlendirdi: "Siber güvenlik, ülkelerin teknolojik bağımsızlığı ve dijital egemenliği açısından stratejik öneme sahip alanların başında geliyor. Öğrencilerimizin üniversitemizde edindikleri bilgi ve yetkinlikleri ülkemizin yerli ve millî teknoloji ekosistemine katkı sağlayan çalışmalara dönüştürmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. ETÜ olarak araştıran, üreten ve yenilikçi çözümler geliştiren gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencimiz Özcan Ersan’ı ve ekip arkadaşını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Üniversite, genç araştırmacıların çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini bildirdi ve Ersan ile ekibini tebrik etti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ÖZCAN ERSAN, TÜBİTAK BİLGEM TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PARDUS EKOSİSTEMİNDE DÖRT FARKLI GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.