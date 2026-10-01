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ETÜ'de 5 yıllık tam akreditasyon kutlaması ve kalite odaklı yeni dönem

ETÜ'nün YÖKAK'tan aldığı 5 yıllık tam akreditasyonu, merkez kütüphane önündeki törenle kutlandı; üniversitede çıktı odaklı kalite anlayışına vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ETÜ'de 5 yıllık tam akreditasyon kutlaması ve kalite odaklı yeni dönem

kutlama programı ve katılımcılar:

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıl süreyle tam akredite edilmesi nedeniyle düzenlenen kutlama programı, Üniversite Merkezi Kütüphane önünde gerçekleştirildi. Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

kalite koordinatörünün değerlendirmesi:

Programın açılış konuşmasını yapan ETÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Yıldırım, 5 yıllık tam akreditasyonun üniversitenin akademik ve idari personelinin ortak emeğinin ürünü olduğunu belirtti. Yıldırım, kalite çalışmalarının yalnızca evrak süreçlerinden ibaret olmadığına dikkat çekerek üniversitelerde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yapılan işlerin somut çıktılara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Yıldırım, akreditasyon sürecinde akademik ve idari birimlerin, koordinatörlüklerin, fakültelerin, enstitülerin ve merkezlerin yoğun çalıştığını belirterek, süreçte emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Ayrıca kalite çalışmalarının tamamlanmış bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini; 5 yıllık tam akreditasyonun yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini ifade etti.

rektör çakmak'ın mesajı ve hedefler:

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak konuşmasında, üniversitenin kuruluşundan bu yana büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda akademik ve idari birimlerle birlikte yürütülen çalışmaların; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve kurumsallaşma alanlarında kalite anlayışını güçlendirdiğini söyledi. Çakmak, 5 yıllık tam akreditasyon kararının bu ortak çalışmanın önemli bir sonucu olduğunu vurguladı.

Çakmak, sürecin yoğun ve kapsamlı çalışmayı gerektirdiğini belirterek, sonucun üniversitenin topyekûn kalite yönetimi anlayışıyla elde edildiğini ifade etti ve başta Prof. Dr. Fatih Yıldırım ile Kalite Koordinatörlüğü ekibi olmak üzere katkı sunan tüm birimlere teşekkür etti. Ayrıca üniversitenin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki yıllarda eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal gelişim alanlarında kaliteyi daha da ileri taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Program, 5 yıllık tam akreditasyon sürecinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN (ETÜ) YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN 5 YIL SÜREYLE...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN (ETÜ) YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN 5 YIL SÜREYLE TAM AKREDİTE EDİLMESİ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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