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ETÜ'lü akademisyenin genç erkekler için geliştirdiği modele TÜBA'dan birincilik ödülü

ETÜ öğretim üyesi Dr. Adem Kantar, genç erkeklerde saldırganlığı önlemeye yönelik yenilikçi doktora modeliyle TÜBA-TEKNOFEST’te birincilik kazandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ETÜ'lü akademisyenin genç erkekler için geliştirdiği modele TÜBA'dan birincilik ödülü

ödül ve törenin ayrıntıları:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2026 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında birincilik ödülü Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Kantar'a verildi. Ödül töreni, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri sırasında gerçekleştirildi ve ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

çalışmanın odağı ve bilimsel katkusu:

Kantar'ın Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'nda, Prof. Dr. İlhan Yalçın danışmanlığında hazırlanan doktora çalışması, genç erkeklerde saldırganlığı önlemeye ve psikolojik iyi oluşu desteklemeye yönelik yenilikçi bir model öneriyor. Çalışma, uygulamaya dönük stratejiler geliştirmeyi hedefleyen araştırmalara bilimsel dayanak sağlayabilecek bir çerçeve sunuyor.

Araştırma, hedef gruptaki davranışsal riskleri azaltmak ve bireysel iyi oluşu güçlendirmek üzere tasarlanmış müdahale ve değerlendirme bileşenlerini bir araya getiriyor. Tezin sunduğu model, alanda yapılacak sonraki çalışmalar için referans niteliği taşıyabilecek unsurlar içeriyor.

yarışma kapsamı ve değerlendirme:

2026'da verilen ödüller, 2021'den bu yana Türkiye'de hazırlanan özgün doktora tezlerini destekleme amacıyla sürdürülüyor. Bu yıl dört ana alanda toplam 15 bilim insanı ödüllendirildi: fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler ile temel bilimler. Dr. Adem Kantar, toplam 579 başvuru arasından birinciliğe layık görüldü.

Ödülü kazanan Kantar, birincilikten duyduğu gururu dile getirerek tez danışmanı Prof. Dr. İlhan Yalçın'a, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut'a ve Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci'ye destekleri için teşekkür etti. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da Kantar'ı tebrik ederek akademik çalışmalarında başarılar diledi.

Bu ödül, gençlik psikolojisi ve saldırganlık önleme alanlarında yerel ölçekte geliştirilen çalışmaların ulusal platformlarda görülmesini sağlayarak, daha geniş uygulama ve iş birliği fırsatları yaratması bekleniyor.

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TARAFINDAN VERİLEN 2026 TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BİLİM...

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TARAFINDAN VERİLEN 2026 TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLLERİ’NDE SOSYAL VE BEŞERÎ BİLİMLER ALANINDAKİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM KANTAR’A VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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