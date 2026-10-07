ETÜ'ye matematikte ulusal onur: yılın doktora tezi Türkiye çapında ödül aldı

ödül ve tören:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde tamamlanan bir doktora tezi, Yükseköğretim Kurulu'nun 2026 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında matematik alanında yılın doktora tezi seçildi.

Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katıldığı resmi törende takdim edildi ve akademik çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

tezin içeriği ve danışmanları:

Türkiye çapında ödüle layık görülen çalışma, Bazı Özel Fonksiyonlar İçin Fonksiyonel Eşitsizlikler başlıklı doktora tezidir. Çalışma 2025 yılında ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Bilim Dalı'nda başarıyla tamamlandı.

Tezin yazarı, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yücel Özkan olup; yürütücü danışmanlığını ETÜ Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar, eş danışmanlığını ise Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Deniz üstlendi.

etü'nün bilimsel kültürüne katkı:

ETÜ'de danışmanlığını yapan Prof. Dr. Murat Çağlar, törenden sonra yaptığı değerlendirmede büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek şunları ifade etti: 'Bir akademisyen için öğrencisinin bilimsel başarısına tanıklık etmek ve onun Türkiye çapında bir ödüle layık görülmesinde danışman olarak katkı sunmak büyük bir gurur ve mutluluktur.'

Prof. Dr. Çağlar, bu ödülü öğrencinin bireysel başarısının yanı sıra Erzurum Teknik Üniversitesi'nde matematik alanında oluşturulan bilimsel çalışma kültürünün bir sonucu olarak gördüğünü vurguladı.

YÖK tarafından verilen bu prestijli ödül, ETÜ'nün temel bilimlerde ulaştığı akademik seviyeyi ve kurumun ulusal düzeydeki görünürlüğünü güçlendirirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), MATEMATİK ALANINDAKİ AKADEMİK BAŞARISIYLA BÜYÜK BİR GURUR YAŞADI. ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE TAMAMLANAN BİR DOKTORA TEZİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN 2026 YILI ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA MATEMATİK ALANINDA “YILIN DOKTORA TEZİ” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.